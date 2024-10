Olympischer Geist in Athen

Eine Studienreise nach Athen Ende September 2024 bot den Teilnehmer*innen der Mitgliedsorganisationen der Deutschen Sportjugend (dsj) die einmalige Gelegenheit, Griechenland und seine Sportstrukturen kennen zu lernen. Ziel der Reise war es, neue Kontakte zu knüpfen und die gewonnenen Erkenntnisse zukünftig in die Beratung der Mitglieder einfließen zu lassen. Hierfür erwartete die Teilnehmer*innen ein abwechslungsreiches Programm, das von Denise Panagopoulou, von der Hellenischen Olympischen Akademie (ETHNOA), begleitet wurde und tiefe Einblicke in das griechische Sportsystem und die kulturellen Besonderheiten des Landes ermöglichte.



Ein zentraler Punkt der Reise war der Besuch des Griechischen Olympischen Komitees. Dort erhielten die Teilnehmer*innen umfassende Informationen über die Strukturen des griechischen Sports und konnten wertvolle Kontakte zu den griechischen Kolleg*innen knüpfen. Der offene Austausch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Sportstrukturen beider Länder förderte das gegenseitige Verständnis und eröffnete neue Perspektiven.



Die Besichtigung verschiedener Sportstätten, unter anderem des Olympischen Sportzentrums in Athen und der Einrichtungen der Doukas-Schule, verdeutlichte den hohen Stellenwert des Sports in der griechischen Gesellschaft. Diese Eindrücke waren besonders inspirierend und lieferten viele Anregungen für die eigene Arbeit in Deutschland. Abgerundet wurde die Reise durch kulturelle Highlights und die herzliche Gastfreundschaft der griechischen Gastgeber. Die Teilnehmer*innen kehrten mit vielen neuen Eindrücken, Ideen und einem erweiterten Netzwerk zurück, das die zukünftige Arbeit in der internationalen Jugendarbeit bereichern wird.

