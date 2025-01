Mit Sport für Kinderrechte & Demokratie

Die Rechte aller Kinder und Jugendlichen sind in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben. Sie basiert auf den vier Grundprinzipien Nichtdiskriminierung, Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung, Einhaltung des Kindesinteresses bzw. des Kindeswohls sowie Recht auf Beteiligung. Insbesondere das Recht auf Beteiligung gewinnt im Hinblick auf die Bundestagswahl 2025 an Bedeutung, da junge Menschen unter 18 Jahren in Deutschland nicht wählen und ihre Interessen nicht vertreten dürfen. Dabei haben junge Menschen viele Ideen zu den gesellschaftlichen Themen, über die bei der Wahl entschieden wird. Politische Bildung stärkt ihre Kompetenzen und ist das Fundament unserer Demokratie.Auch wenn das Wahlalter in Deutschland bei 18 Jahren liegt, ist es dennoch wichtig, dass sich junge Menschen im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 mit politischen Themen auseinandersetzen. Mit dem Sonderfonds U18 unterstützt das Deutsche Kinderhilfswerk engagierte Demokratie- und Kinderrechtsprojekte mit 100.000 Euro. Über einen Mikrofonds können junge Menschen direkt bis zu 500 Euro beantragen. Aber auch Träger der Kinder und Jugendhilfe sowie Kommunen können Projektmittel bis zu 5.000 Euro beantragen. Ziel ist es, für politische Prozesse zu sensibilisieren und diese erlebbar zu machen.Bewegung, Spiel und Sport – besonders im Sportverein – sind mehr als ein Ort der sportlichen Entwicklung. Sie fördern wichtige Werte wie Selbstwirksamkeit, Solidarität, Verantwortung, Gerechtigkeit, Fairness u. v. m., die für eine politische Bildung unabdingbar sind. Durch Bewegung, Spiel und Sport wird jungen Menschen durch praktische Erfahrungen gezeigt, wie sie ihre Lebenswelt aktiv mitgestalten können.Weitere Informationen zur Antragstellung und Förderbedingungen gibt es auf der Website des Deutschen Kinderhilfswerks . Zeigen wir gemeinsam, wie stark Demokratie durch Kinderrechte sein kann und dass Kinder eine starke Stimme haben.Weitere Informationen: