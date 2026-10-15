Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1076483

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB) Otto-Fleck-Schneise 12 60528 Frankfurt am Main, Deutschland http://www.dsj.de
Ansprechpartner:in
Logo der Firma Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB)

„Mann oder Maus?“ – Workshop zu Männlichkeit, Rollenbildern und Feminismus

Weiterbildungsangebot der dsj für junge Engagierte

(lifePR) (Frankfurt am Main, )
Was bedeutet es eigentlich, ein „richtiger Mann“ oder eine „richtige Frau“ zu sein? Und was hat Feminismus damit zu tun? Der Online-Workshop „Mann oder Maus?“ lädt junge Engagierte dazu ein, gesellschaftliche Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit kritisch zu hinterfragen und sich mit deren Auswirkungen auf das Zusammenleben auseinanderzusetzen.

Online-Workshop 
Auf TikTok und Instagram verbreiten sich traditionelle Rollenbilder und Vorstellungen von „starker Männlichkeit“ – teilweise verbunden mit antifeministischen, rechten oder islamistischen Ideologien. Begriffe wie Manosphere, Manfluencer und Alphamänner begegnen jungen Menschen dabei immer häufiger. Der Workshop greift diese Entwicklungen auf und schafft Raum für eine kritische Auseinandersetzung.

Ausgehend von wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Perspektiven auf Männlichkeiten, Rollenbilder und Feminismus schlägt der Workshop eine Brücke zum Alltag. Die Teilnehmenden erhalten Impulse, um eigene Denkmuster zu reflektieren, gesellschaftliche Entwicklungen einzuordnen und Handlungsmöglichkeiten für ihr eigenes Engagement zu entwickeln.

Das Angebot richtet sich an Jungtrainer*innen, Freiwilligendienstleistende, U27-Vorstandsmitglieder, Juniorteamer*innen, Jugendsprecher*innen sowie weitere interessierte junge Menschen. Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Der Workshop wird von Nadine Morgenbrod (Sportjugend Hessen) und Hella Rabien (dsj) geleitet.

Termine und Ablauf
  • Workshop 1: 12. November 2026, 18:00–19:00 Uhr, online
    Fachlicher Input und gemeinsamer Einstieg in das Thema
  • Individuelle Reflexions- und Transferphase, ca. 60–90 Minuten
    Selbstreflexion und eigenständige Auseinandersetzung mit dem Thema
  • Workshop 2: 1. Dezember 2026, 17:00–19:00 Uhr, online
    Vertiefung, Austausch und Übertragung auf konkrete Alltagssituationen
Ein Angebot der Reihe #EngagiertMitCourage
Der Workshop ist Teil der Reihe #EngagiertMitCourage, einem gemeinsamen Projekt von Junges Engagement und Gesellschaftspolitik. Die Reihe unterstützt junge Engagierte im Sport dabei, gesellschaftspolitische Themen wie Demokratie, Diversität und Antidiskriminierung einzuordnen und für ihr eigenes Engagement nutzbar zu machen.

Jeder Durchgang umfasst sechs Unterrichtseinheiten (UE), die sich auf einen fachlichen Einstieg, eine individuelle Reflexionsphase und einen vertiefenden Workshop verteilen. Das Angebot findet zweimal jährlich statt.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.