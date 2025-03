MOVE FOR ALL startet

Die MOVE Kampagne der dsj wird 2025 mit neuem Schwerpunkt auf die Erreichung neuer Zielgruppen weitergeführt. Die dsj erhält im Rahmen des „Zukunftspakets für Bewegung, Kultur und Gesundheit” 750.000 Euro durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) für das Jahr 2025. Ziel ist es, noch mehr Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Spaß an Bewegung, Spiel und Sport zu vermitteln, um ihnen gesundes Aufwachsen und soziale Teilhabe zu ermöglichen.Die Umsetzung erfolgt weiterhin in den drei Modulen: Kampagne, Wissenschaft und Zukunftslabore. Dabei werden u. a. erneut Mittel für Projekte der Mitgliedsorganisationen der dsj im Bereich Zukunftslabore weitergereicht. Die ersten Zukunftslabore sollen im März ihre Arbeit aufnehmen können - die erste Auswahlrunde läuft bereits. Weitere interessierte Mitgliedsorganisationen können sich an das MOVE Team wenden und in der zweiten Runde noch bis 30. März 2025 Anträge einreichen.Das Wissenschaftsmodul widmet sich der weiteren Analyse der vorliegenden Daten aus den MOVE FOR HEALTH Studien 2023 und 2024. Im Rahmen von Kooperationen mit Universitäten und in Zusammenarbeit mit dem dsj-Forschungsverbund werden die Erkenntnisse für die Praxis aufbereitet und kommuniziert. Der Forschungs-Praxis-Transfer startet am 10. März 2025 von 11:30 bis 13:30 Uhr mit der Pressekonferenz „MOVE FOR HEALTH : Gemeinsam für mehr Gesundheit und Bewegung für Kinder und Jugendliche". Alle Interessierten aus Sport, Wissenschaft und Politik können LIVE über ZOOM dabei sein, mithören und Fragen stellen.Die Social Media Kampagne mobilisiert und sensibilisiert für die Potenziale von Bewegung, Sport und Spiel für ALLE. Die Vorteile des gemeinsamen Sporttreibens sowie des Engagements im Verein sollen betont und beworben werden. Besonderes Ziel von MOVE FOR ALL ist es, die Sportvereine für alle Zielgruppen zu öffnen und damit sozialer Ungleichheit entgegenzuwirken. Dabei liegt der Fokus auf der Erreichung bisher unterrepräsentierter Zielgruppen und der Sensibilisierung von Sportvereinen zu diesem Thema auf der einen Seite sowie der Erreichung von Multiplikator*innen außerhalb der Sportstrukturen auf der anderen Seite.Mit MOVE FOR ALL setzt die dsj zudem erneut auf die Beteiligung junger Menschen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gestalten die Zukunftslabore und die Kampagne mit. Alle Informationen stehen nach und nach auf der Kampagnenseite www.move-sport.de zur Verfügung.