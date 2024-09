FAQ zu den Bundesjugendspielen

Aktuell wird wieder viel über die Bundesjugendspiele diskutiert. Es gibt viele Unsicherheiten zu den Ausführungen der Spiele in den verschiedenen Klassenstufen.Dabei kursieren auch viele unwahre Aussagen im Internet oder der Presse. Die Deutsche Sportjugend hat dies zum Anlass genommen, einmal die häufigsten Fragen, aber auch Missverständnisse zu sammeln und in einem FAQ zusammenzufassen.Wer also einmal nachlesen möchte, was die Vorteile der Wettbewerbsform in der Grundschule sind, was eigentlich der Unterscheid zwischen Wettbewerb und Wettkampf ist und warum die Bundesjugendspiele überhaupt angepasst wurden, schaut auf der Website der dsj vorbei.