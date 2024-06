FANS WELCOME - Wir sind bereit für die UEFA EURO 2024!

In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2024, hunderttausende von Fans werden sich dann auf den Weg nach Deutschland machen. Um diese bei möglichen Fragen und Problemlagen bestmöglich unterstützen zu können und während des Turniers willkommen zu heißen, organisiert die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) bei der Deutschen Sportjugend (dsj) das Fan- und Besucher*innenbetreuungs Programm FANS WELCOME, welches vom Bundesministerium des Innern und für Heimat gefördert wird. Verantwortlich umgesetzt wird dieses in den zehn Host Cities durch die lokalen Fanprojekte. Die KOS arbeitet im Rahmen des Programms eng mit der europäischen Fanorganisation Football Supporters Europe (FSE), der EURO 2024 GmbH und den Host Cities zusammen.Unter dem Motto des Fanbetreuungsprogramms „FANS WELCOME“ werden für die Fans in allen zehn Host Cities zentrale Anlaufstellen eingerichtet. Hier finden sie neben praktischer Hilfe und Unterstützung bei Problemlagen auch alle notwendigen Informationen zur UEFA EURO 2024, den Austragungsstädten, Fankulturen und Veranstaltungstipps.Zusätzlich zu dieser direkten Erreichbarkeit in den Host Cities finden reisende Fans weitere Informationen in einem Fanguide, der kostenlos in deutscher und englischer Sprache verteilt wird sowie über die Website www.fans-welcome-euro2024.com und Social Media Kanäle. Für weitere Fragen ist das Fanbetreuungsprogramm auch über die zentrale Mailadresse fans-welcome@dsj.de erreichbar. Zusätzlich wurde erstmals ein Beschwerdemechanismus als Teil der UEFA EURO 2024 Menschenrechtsstrategie eingerichtet. Dieser Mechanismus bietet allen Beteiligten die Möglichkeit, Vorfälle während des Turniers schnell zu melden – wahlweise anonym.FANS WELCOME sendet während des Turniers ein sichtbares Zeichen der Gastfreundschaft und Willkommenskultur an alle Fans und Besucher*innen der Europameisterschaft. Das Ziel ist, dass sich Fans und Besucher*innen während des Turniers willkommen fühlen. Die langjährige Expertise der KOS bei internationalen Turnieren zeigt, dass dies in einem hohen Maße zur Verhaltenssicherheit von Fans und zu einer positiven Atmosphäre bei den Turnieren beiträgt.Philipp Beitzel, Projektverantwortlicher bei der KOS, sagt: „Fans sind ein elementarer Bestandteil eines Turniers und wollen mit ihren Anliegen ernst genommen werden. Dem tragen wir mit dem Fanbetreuungsprogramm FANS WELCOME Rechnung. In der lokalen Umsetzung spielen die Fanprojekte eine entscheidende Rolle, die mit ihrer Expertise und der Verankerung im institutionellen Netzwerk in alle wichtigen Bereiche hineinwirken können. Sie leisten damit einen großen Anteil, dass Fans gute Aufenthaltsbedingungen vorfinden und positive Erfahrungen während der EURO sammeln können.“Zusätzlich bieten die Fanprojekte in Kooperation mit weiteren Partner*innen in den Host Cities viele interessante Veranstaltungen an. Hierzu zählen zum Beispiel Fan-Freundschaftsspiele, fußballbezogene Diskussionsrunden und erinnerungspolitische Initiativen wie fußballbezogene Führungen in KZ-Gedenkstätten an.Die zweite zentrale Säule des Fanbetreuungsprogramms bildet die internationale Zusammenarbeit. Fanbotschaften von 15 teilnehmenden Nationen werden während des Turniers ihren Fans mit Rat und Tat zur Seite stehen. Diese Fanbotschaften sind etablierte Angebote von Fans für Fans und werden von FSE koordiniert. Sie bieten Informationen und Unterstützung speziell für die Fans des jeweiligen Teams und genießen in ihren Fanszenen ein hohes Vertrauen. Darüber hinaus stehen sie den lokalen Behörden in den Host Cities beratend zur Seite. Sie werden an den Spieltagen an den FANS WELCOME Anlaufstellen in den Host Cities anzutreffen sein. Football Supporters Europe (FSE) ist die von der UEFA anerkannte demokratische Stimme, die die Interessen der Fans im europäischen Fußball vertritt.Jussi Hartikainen, National Team Fans Coordinator von FSE, sagt: „Unsere Fanbotschaften, die sich bei den FANS WELCOME Anlaufstellen befinden, stehen den Fans mit vielfältiger Unterstützung zur Seite – von der Beantwortung einfacher Fragen bis hin zur Organisation und Begleitung von Fanmärschen. Durch die enge Zusammenarbeit mit der KOS und den Fan-Projekten sind die Fan-Botschaften bestens vernetzt und vor Ort gut vorbereitet, um den Fans eine sichere und einladende Umgebung zu bieten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der KOS während des gesamten Turniers.“Michael Gabriel, Leiter der KOS: „Der Erfolg eines Turniers gelingt nur über eine enge Zusammenarbeit und Teamwork aller Beteiligten. Wir gewährleisten mit diesem Programm, dass Fans Teil des Teams sind. Unsere mehr als 30jährige Erfahrung zeigt, dass gastfreundliche Rahmenbedingungen ein zentraler Faktor für die Sicherheit während des Turniers sind. Das gelingt nur gemeinsam mit den Fans“Für weitere Informationen über Standorte, Veranstaltungen und Öffnungszeiten besuchen Sie die Website von Fans Welcome