Der dsj-Bewegungskalender 2025 ist da!

Der neue Bewegungskalender der Deutschen Sportjugend (dsj) ist erschienen und kann im Publikationsshop bestellt werden.Vor 70 Jahren haben die Vereinten Nationen den Weltkindertag ins Leben gerufen, um auf die besonderen Bedürfnisse und die Rechte von Kindern aufmerksam zu machen. 35 Jahre später nahm die UN-Generalversammlung das Übereinkommen über die Rechte der Kinder – kurz: die UN-Kinderrechtskonvention – an. Anlässlich dieser Jubiläen rückt die dsj zum diesjährigen Weltkindertag am 20. September die Kinderrechte im Sport in den Mittelpunkt des neuen dsj-Bewegungskalenders.Gemeinsam mit Partnern aus dem organisierten Sport sowie mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung übersetzt die dsj die Kinderrechte im und für den Sport. Mit dem neuen dsj-Bewegungskalend er und der neuen Website zu Kinderrechten im Sport gibt sie den Akteuer*innen Spiel- und Bewegungsideen sowie unterstützende Materialien, zur Einordnung und praktischen Umsetzung an die Hand.Im Kontext des Sports sollen die Kinderrechte sicherstellen, dass Sport nicht nur ein Ort der motorischen Entwicklung ist, sondern auch ein Raum, in dem junge Menschen als Individuen geachtet, geschützt, beteiligt und gefördert werden. Nur wenn Kinder ihre Rechte kennen und verstehen und sich alle Akteur*innen mit den Kinderrechten identifizieren und diese im Alltag leben, gelingt es, die Kinderrechte (im Sport) zu realisieren. Hier sind Trainer*innen, Übungsleiter*innen, Vereinsvorstände, pädagogische Fachkräfte, Eltern sowie alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, gefragt.Das Motto des diesjährigen Weltkindertags lautet „Mit Kinderrechten in die Zukunft”. Nur wenn wir Kinderrechte achten und konsequent umsetzen, sind wir als Gesellschaft auch zukunftsfähig. In diesem Sinne passt auch der etwas abgewandelte Leitspruch der dsj sehr gut – „In die Zukunft investieren – durch (kind- und jugendgerechten) Sport!“.Der dsj-Bewegungskalender richtet sich mit seinen Spiel- und Bewegungsideen an Trainer*innen, Übungsleiter*innen und pädagogische Fachkräfte, die in Sportvereinen, Kitas oder Schulen Kindergruppen bis etwa zwölf Jahre anleiten. Die Spiele und Tipps sind direkt in der Praxis anwendbar. Die Vermittlung von Spaß an ganzheitlicher Bewegung und die Freude am Sport sowie die ganzheitliche Entwicklung der Kinder stehen dabei im Mittelpunkt. Zusätzliche weiterführende Materialien gibt es auf der dsj-Website sowie unter Kinderrechte