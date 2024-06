Begeisterte Fans bei der EURO 2024

In Hamburg und Berlin trafen sich in den Fanprojekten, gefördert durch die DFB-Kulturstiftung und den polnischen Fußballverband, deutsche und polnischen Fans mit Beeinträchtigung.

In verschiedenen Städten fanden Fan-Freundschaftsspiele zwischen Fans verschiedener Nationen statt.

Die europäische Ausstellung „fantastic females“ über internationale weibliche Fußballfans tourt durch die Host-Cities.

Das Fanprojekt Paderborn organisierte einen gemeinsamen Tag zwischen Fans des SC Paderborn und 25 französischen Fans im alten Stadion des SC Paderborn. Hintergrund: Die französische Elf hat ihr Quartier in der Nähe aufgeschlagen.

Eine besondere Veranstaltung fand am Eröffnungswochenende in Dachau statt, wo das Netzwerk „Nie wieder!“ internationale Fans einlud, gemeinsam die Gedenkstätte Dachau zu besuchen und den Opfern der NS-Zeit zu Gedenken - und gleichzeitig ein starkes Signal gegen den aktuellen Antisemitismus in der Gesellschaft auszustrahlen.

Mit einem festlichen Start auf dem Münchner Odeonsplatz begann das Fanbetreuungsprogramm FANS WELCOME zur UEFA EURO 2024. Das Programm bietet Fans in allen zehn Host Cities an zentralen Standorten Unterstützung und Information außerhalb der Fanzonen. In der Vorrunde nutzten bereits rund 35.000 Fans die Angebote der lokalen Anlaufstellen, die von den lokalen sozialpädagogischen Fanprojekten geleitet werden.Die Stimmung in den zehn Austragungsstädten ist außerordentlich entspannt, die Menschen sind in Feierstimmung. Sobald das Wetter es zuließ, kamen überall, insbesondere in den Fanzonen, Fans aus unterschiedlichen Nationen zusammen und feierten gemeinsam.„Die Europameisterschaft nimmt bisher einen ausgesprochen positiven Verlauf. Grund hierfür sind die tollen Gäste aus ganz Europa, die auf ausgesprochen fanfreundliche Rahmenbedingungen treffen. Ein weiteres Mal zeigt sich, dass es sich lohnt, Fans von Anfang an als zentralen Bestandteil für den Erfolg eines Turniers einzubinden“, betont Michael Gabriel, Leiter der Koordinierungsstelle Fanprojekte (KOS) bei der dsj.Zu dieser positiven Grundatmosphäre tragen die insgesamt hervorragenden Aufenthaltsbedingungen für Fans bei. Neben den großen Fanzonen mit ihren Public Viewing-Angeboten wird den Fans auch ein angemessener Freiraum für das Ausleben ihrer Fankultur ermöglicht, beispielsweise durch die Einrichtung von Fan Meeting Points oder das Durchführen der immer populärer werdenden Fanwalks, die von den Fanprojekt-Kolleg*innen vor Ort begleitet werden.Auch in den Stadien ist die Stimmung ausgesprochen gut, die jeweils gut sichtbaren Fanlager unterstützen lautstark ihre Teams. Die ansonsten allgegenwärtige Durchmischung im Stadion tut der positiven Grundstimmung keinen Abbruch, es herrscht insgesamt eine angenehm hohe Toleranz.(Anlauf-)Schwierigkeiten gab es an verschiedenen Orten im ÖPNV bei der An- und Abreise zum und vom Stadion. Hier mussten Fans teilweise sehr lange Wartezeiten in überfüllten Straßen- und S-Bahnen in Kauf nehmen. Durch eine intensive Kommunikation und Kooperation im Netzwerk ist es gelungen, die Probleme zielgerichtet zu adressieren und Verbesserungen herbeizuführen. Von großer Bedeutung sind hier die konkreten Erfahrungen und Erlebnisse der internationalen Fanbotschaften bei den Spielen, die von der KOS und Football Supporters Europe regelmäßig an die Host Cities gespiegelt wurden.Der bisher ausgesprochen friedliche und von einer positiven Grundstimmung getragene Turnierverlauf bestätigt die im Vorfeld von der KOS geäußerte Prognose, dass dieses Turnier - auf Seiten der Fans - in der Regel friedvoll gefeiert werden wird.Die Fans zeigen große Dankbarkeit für die Unterstützung durch die FANS WELCOME-Anlaufstellen. Das Wissen, dass im Ernstfall Hilfe bereitsteht, trägt zu einem unbeschwerten Turniererlebnis bei. Fans können sowohl vor Ort als auch über die Website www.fans-welcome-euro2024.com mit den Mitarbeiter*innen der Fanprojekte in Kontakt treten. Zudem sind Fanguides in deutscher und englischer Sprache an den Anlaufstellen verfügbar.Auch auf der europäischen Ebene erleben die KOS und die Fanprojekte eine ausgesprochen gute Zusammenarbeit mit den insgesamt 15 internationalen Fanbotschaften. Besonders vorteilhaft ist, dass diese die Infrastruktur der Anlaufstellen und die Netzwerke der lokalen Fanprojekte nutzen können und darüber eine enge Anbindung in die Host Cities gewährleistet ist.Philipp Beitzel, Projektleiter des Fanbetreuungsprogramm FANS WELCOME bei der KOS ergänzt: „Die hohen Erwartungen, die Fans aus ganz Europa an den Gastgeber Deutschland aufgrund der hier herrschenden guten Bedingungen für Fans haben, scheinen sich zu erfüllen. Ein Garant hierfür ist auch die gute Kommunikation aller Beteiligten, angefangen bei der UEFA und der EURO 2024 GmbH, über Football Supporters Europe, der KOS und der Fanprojekte sowie dem Sicherheitsapparat und weiteren Beteiligten.“Ein internationales Fußballturnier bietet immer auch die Gelegenheit, mit Menschen aus ganz verschiedenen Nationen über den Fußball in den Austausch zu kommen. Dies zu unterstützen ist auch ein Ziel des Fanbetreuungsprogramms. Einige kurze Beispiele:Das Fanbetreuungsprogramm FANS WELCOME der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) bei der dsj wird durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) gefördert.