Wird der Immobilienstandort Meißen das nächste Leipzig und Dresden?

Der Immobilienmarkt in Meißen ist aktuell noch unterbewertet - jetzt investieren

Wird der Immobilienstandort Meißen das nächste Leipzig und Dresden?



Wenn die Bildzeitung irgendwann schreibt: „Wird Meißen das nächste Leipzig und Dresden?" oder "Meißen – jetzt kaufen", dann weiß es jeder und es ist wieder einmal zu spät für den Einstieg.



Und möglicherweise wieder einmal hat Ihr Kunde*in den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in eine attraktive Immobilieninvestition verpasst, erklärt DSK-Vorstand Curt-Rudolf Christof.



Woher sollte er es denn vorher wissen, wenn Sie als Finanz- und Immobilienexperte*in es nicht mitgeteilt haben? Jetzt muss der Kunde kaufen. Vom künftigen Inflationszuschlag einmal ganz abgesehen, sind die Preise später vermutlich bereits weiter gestiegen und die Darlehenszinsen ebenfalls. Bis auf vielleicht wenige Angebote, wird die Gesamtrendite für Ihren Anleger weiter jeden Tag weniger. Wer sonst, wenn nicht Sie kann es dem Kunden erklären?



Der Standort Meißen ist aktuell noch unterbewertet. Das haben Recherchen der DSK AG ergeben. Die Deutsche Sachwert Kontor AG mit Sitz in Bad Aibling ist seit 2006 auf Kapitalanlage-Immobilien in Ostdeutschland spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt im Großraum Leipzig, Halle, Dresden und Meißen. Über den nachfolgenden Link auf die DSK-Homepage erhalten Sie für Sie wichtige und interessante Informationen zum Standort Meißen und Umgebung.



Lesen Sie und staunen Sie – und dann machen Sie für Ihre Kunden* innen etwas daraus. Gerne sind wir für Sie da und unterstützen Sie dabei mit Ideen, Produkt und Dienstleistung, so Christof abschließend.