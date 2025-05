Plauen - binnen 10 Jahren Mietpreisanstieg um 49,4 % - seit 10 Jahren sind die Mietpreise um 4,94 % pro Jahr gestiegen - und es geht weiter

Plauen zeigt eine beeindruckende Entwicklung auf dem Immobilienmarkt.In den letzten 25 Jahren verzeichnete die Stadt einen kontinuierlichen Anstieg der Mietpreise, der sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird.Ein klarer Trend, der das wachsende Interesse an Plauen als attraktiven Wohnstandort widerspiegelt.„Dieser anhaltende Anstieg der Mietpreise ist ein klares Signal für Investoren: Plauen entwickelt sich weiter zu einem zunehmend attraktiven Standort für Kapitalanleger", erklärt Curt-Rudolf Christof, Vorstand der Deutschen Sachwert Kontor AG.„Mit dieser stabilen Mietpreissteigerung ist Plauen gerade für Privatinvestoren eine vielversprechende Option. Die stetig wachsende Wirtschaft und die laufenden städtebaulichen Maßnahmen tragen weiter zur positiven Marktentwicklung bei."Die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum, gepaart mit der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt, sorgt dafür, dass der Markt in den kommenden Jahren weiterhin profitabel bleibt. Die jüngsten städtebaulichen Initiativen, die die Infrastruktur verbessern und innovative Unternehmen anziehen, sind ebenfalls Faktoren, die den Immobilienmarkt in Plauen stärken.fügt Christof hinzu.Der kontinuierliche Anstieg der Mietpreise und die positive wirtschaftliche Entwicklung machen Plauen zu einem äußerst attraktiven Ziel für Immobilieninvestoren. Wer heute in eine Wohnung als Kapitalanlage investiert, profitiert von einer stabilen und nachhaltigen Wertsteigerung – jetzt ist der perfekte Moment, um in den wachsenden Immobilienmarkt von Plauen einzutreten.Über die Deutsche Sachwert Kontor AGDie Deutsche Sachwert Kontor AG mit Sitz in Bad Aibling ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Immobilieninvestitionen und -entwicklung. Mit langjähriger Erfahrung und einem klaren Fokus auf nachhaltige und renditestarke Projekte in Sachsen und Sachsen-Anhalt bietet das Unternehmen seinen Vertriebspartnern und deren Kunden attraktive Möglichkeiten zur Kapitalanlage in verschiedenen Segmenten des Immobilienmarktes.Quelle: Mietspiegel Plauen - 4/2025 | wohnungsboerse.net | Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Plauen wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der im Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.