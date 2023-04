Hat die Finanz-und Immobilienbranche den Blick für die Realität verloren - und dazu das Rechnen auch noch verlernt?

Die Zinsen sind zwar gestiegen, doch gleichzeitig reduzierten viele Banken bei Annuitätendarlehen die Mindesttilgungssätze.

Gleichzeitig hat die DSK bei der von ihr aktuell angebotenen Kapitalanlagewohnungen eine Renditeoptimierung auf 3,9 % Mietrendite p.a. durchgeführt.

Mit dieser kleinen Provokation startete Curt-Rudolf Christof, Vorstand der Deutsche Sachwert Kontor AG eine kleine Diskussion in der Branche.Steigende Darlehenszinsen, Diskussionen in der Politik und Parolen an den Stammtischen hemmen aktuell zwar mögliche Immobilien-Investitionen, doch wer genau hinsieht, kommt zu einer spannenden Erkenntnis.Die Finanzierung einer DSK-Renditewohnung kostet heute, selbst+ 1,5 % TilgungDarlehenszins + 2,5 % Tilgung.ist ein nur geringfügig höherer monatlicher Finanzierungsaufwand für Käufer als noch 2022. Die oben stehende Kurzdarstellung eines Investitionsbeispiels mit einem Kaufpreis von 100.000 € verdeutlicht im jeweiligen Jahr das Ergebnis mit idealtypischen Bankanforderungen für den Kapitaldienst.Christof rät: Jetzt sei der richtige Zeitpunkt um zu kaufen. Die volkswirtschaftlichen Daten prognostizieren weiter steigende Darlehenszinsen. Die Immobilienpreise, zumindest für Kapitalanlageimmobilien werden wegen der hohen Mieternachfrage und der damit rasant steigenden Mieten ebenfalls weiter steigen. Das gilt vor allem für Standorte in den näheren Einzugsgebieten der Metropolen wie beispielsweise in Meißen, wo noch keine Mietpreisbremse gilt. Die steigenden Mietmehreinnahmen führen für Eigentümer sehr schnell wieder zu einem gewünschten monatlichen Liquiditäts-Überschuss.Bildquelle: DSK