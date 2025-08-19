Kontakt
Deutsche Sachwert Kontor AG Marienplatz 11 83043 Bad Aibling, Deutschland http://www.dsk.ag
Ansprechpartner:in Herr Curt-Rudolf Christof +49 8061 3452500
Deutsche Sachwert Kontor AG veröffentlicht neues Unternehmensvideo – Standortauswahl im Focus ?

Wie wir für Sie Standortbeliebtheiten finden und analysieren

(Bad Aibling, )
Die Deutsche Sachwert Kontor AG hat ein neues Unternehmensvideo veröffentlicht, in dem Vorstand Curt-Rudolf Christof den Prozess der Standortauswahl und -analyse erläutert. Unter dem Leitgedanken „Gezielte Standortkompetenz – Regionen, die wir bis ins Detail kennen – zu Ihrem Nutzen“ erhalten Finanzdienstleister und Investoren einen klaren Einblick in die bewährte Vorgehensweise des Unternehmens.

Im Video wird dargestellt, wie die DSK AG systematisch Standorte prüft: Von der Analyse demografischer Entwicklungen über wirtschaftliche Rahmendaten, Fördermechanismen und regionaler Infrastruktur bis hin zur Mikrolage einer Immobilie. Diese umfassende Standortkompetenz ermöglicht es, Chancen frühzeitig zu erkennen und Risiken zu minimieren.

Der Vorteil für Vermittler und ihre Kunden:

- Vermittler treten nicht mit unverbindlichen Bauchgefühlen auf, sondern können ihrem Kunden fundierte, datenbasierte Empfehlungen geben.

- Kunden profitieren von Immobilieninvestitionen in Regionen mit klar nachvollziehbarem Zukunftspotenzial und nachhaltiger Werthaltigkeit.

„Unsere Aufgabe ist es, komplexe Standortfaktoren zu durchleuchten und so Investitionsentscheidungen für unsere Partner einfacher und sicherer zu machen. Wer die Region kennt, schafft Vertrauen und legt den Grundstein für nachhaltigen Erfolg“, erklärt Vorstand Christof.

Das neue Video zeigt, wie die DSK AG aus über 50 erfolgreich umgesetzten Projekten Erfahrung schöpft – und warum gezielte Standortkompetenz der Schlüssel zu erfolgreichen Immobilieninvestitionen ist.

Jetzt Video ansehen & Kontakt aufnehmen
Das neue Video ist ab sofort auf YouTube verfügbar. In wenigen Minuten erhalten Sie einen kompakten Überblick unseren Standort-Analyseprozess.

⇒  Hier klicken: Video ansehen und profitieren

Im Anschluss freuen wir uns über Ihren Anruf – und darüber, gemeinsam mit Ihnen den Grundstein für langfristigen Vertriebserfolg zu legen.

Beste Grüße,

Curt-Rudolf Christof (Vorstand/CEO) & Team

Deutsche Sachwert Kontor AG

Als spezialisierter Immobilienanbieter begleitet die Deutsche Sachwert Kontor AG seit dem Jahr 2006 Finanzdienstleistungsunternehmen und deren private Investoren (Kunden/Mandanten) bei der Auswahl, Finanzierung und Verwaltung renditestarker Immobilien – mit besonderem Fokus auf ostdeutsche Wachstumsregionen wie den den Großraum Halle-Leipzig-Dresden-Meißen-Plauen sowie in attraktive Standorte in Süddeutschland.

Die DSK AG bietet außergewöhnliche Liegenschaften nach § 7h, § 7i EStG Denkmalschutz Sanierung, nach §7b EStG Neubau- und Zweitmarkt-Bestands-Rendite-Immobilien sowie attraktive betreutes Wohnen und Pflege-Appartements.

Vorstand/CEO Curt-Rudolf Christof setzt dabei auf werteorientierte Beratung, tiefgreifende Standortanalysen und ein Höchstmaß an Transparenz. Christof führt das Unternehmen erfolgreich seit 19 Jahren. Unter seiner Leitung wurde das Unternehmen mit Sitz in Bad Aibling zu einem, heute marktrelevanten und spezialisierten Produktanbieter sowie After-Sales-Dienstleister für hochrentable Kapitalanlage-Immobilien im Wirtschaftsraum Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Die DSK AG steht für qualitativ hochwertige Bauausführungen in der Mittel- und Premiumklasse, bis in den "High-End-Bereich". Wir bieten auf Wunsch ein ganzheitliches Immobilienkonzept - Produktqualität, Dienstleistung und Vertriebsethik stehen dabei im Mittelpunkt. Eine Besichtigung vor Ort, inklusive Referenzgebäuden wird Sie von der außergewöhnlichen Qualität überzeugen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen zur Zusammenarbeit als freier, zukunftsorienterter Immobilienvermittler.

Weitere Informationenfinden Sie unter: www.dsk.ag

