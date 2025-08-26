DSK AG veröffentlicht neues Video – Warum unsere gezielte Standortkompetenz für den Markt der Finanzdienstleister wichtig ist

Deutsche Sachwert Kontor AG

Als spezialisierter Immobilienanbieter begleitet die Deutsche Sachwert Kontor AG seit dem Jahr 2006 Finanzdienstleistungsunternehmen Finanzdienstleister und deren private Investoren (Kunden/Mandanten) bei der Auswahl, Finanzierung und Verwaltung renditestarker Immobilien – mit besonderem Fokus auf ostdeutsche Wachstumsregionen wie den den Großraum Halle-Leipzig-Dresden-Meißen-Plauen sowie in attraktive Standorte in Süddeutschland.

Die DSK AG bietet außergewöhnliche Liegenschaften nach § 7h, § 7i EStG Denkmalschutz Sanierung, nach §7b EStG Neubau- und Zweitmarkt-Bestands-Rendite-Immobilien sowie attraktive betreutes Wohnen und Pflege-Appartements.

Vorstand/CEO Curt-Rudolf Christof setzt dabei auf werteorientierte Beratung, tiefgreifende Standortanalysen und ein Höchstmaß an Transparenz. Christof führt das Unternehmen erfolgreich seit 19 Jahren. Unter seiner Leitung wurde das Unternehmen mit Sitz in Bad Aibling zu einem, heute marktrelevanten und spezialisierten Produktanbieter sowie After-Sales-Dienstleister für hochrentable Kapitalanlage-Immobilien im Wirtschaftsraum Sachsen und Sachsen-Anhalt.



Die DSK AG steht für qualitativ hochwertige Bauausführungen in der Mittel- und Premiumklasse, bis in den "High-End-Bereich". Wir bieten auf Wunsch ein ganzheitliches Immobilienkonzept - Produktqualität, Dienstleistung und Vertriebsethik stehen dabei im Mittelpunkt. Eine Besichtigung vor Ort, inklusive Referenzgebäuden wird Sie von der außergewöhnlichen Qualität überzeugen.



Wir freuen uns auf Ihre Anfragen zur Zusammenarbeit als freier, zukunftsorienterter Immobilienvermittler.

Weitere Informationenfinden Sie unter: www.dsk.ag

