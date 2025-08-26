Kontakt
Deutsche Sachwert Kontor AG
Ansprechpartner:in Herr Curt-Rudolf Christof
DSK AG veröffentlicht neues Video – Warum unsere gezielte Standortkompetenz für den Markt der Finanzdienstleister wichtig ist

Kurzvorstellung durch Vorstand/CEO Curt-Rudolf Christof

In seiner Videoreihe „Blick hinter die Kulissen“ erläutert Vorstand Curt-Rudolf Christof transparent Hintergründe zur Deutsche Sachwert Kontor AG. "Warum sind die gezielte Standortkompetenz auf den Wirtschaftsraum Halle-Leipzig und die Dienstleistung vor Ort für unsere Vertriebspartner und deren Kunden zwei zentrale Leistungsmerkmale des Unternehmens."

Im aktuellen Kurzvideo (2:32 Minuten) bei Youtube erhalten Sie einen kompakten Einblick in die bewährte Vorgehensweise.

⇒  Hier klicken: Video ansehen und profitieren

Kernbotschaft: Die DSK AG bietet keinen „Bauchladen“ an, sondern gezielte Immobilienangebote, zugeschnitten auf klar definierte Zielgruppen. Gerne analysieren wir mit unseren Vertriebspartnern gemeinsam im persönlichen Gespräch: Welche Immobilie passt zu welchem Kunden – und welcher Kunde passt zu welcher Immobilie?

Seit 2006 ist die DSK AG in der Region fest verwurzelt. Halle und Leipzig zählen zu den dynamischsten Wirtschaftsstandorten Deutschlands – mit wachsender Bevölkerung, attraktiven Arbeitsplätzen und hoher Nachfrage nach Wohnraum. „Wir kennen die Chancen und Herausforderungen vor Ort bis ins Detail“, so Christof weiter.

Der Vorteil für Finanzdienstleister:
  • Starke Argumente durch eine fundierte Standortanalyse statt unverbindlicher Bauchgefühle
  • Mehr Sicherheit und Professionalität im Kundengespräch
  • Zugang zu geprüften Projekten mit hohem Nachfragepotenzial
Der Vorteil für Kunden:
  • Immobilien in einer Region mit klar erkennbarem Wachstumspotenzial
  • Nachhaltige Investitionssicherheit und langfristige Wertsteigerung
  • Passgenaue Angebote, die exakt zur persönlichen Lebens- und Vermögenssituation passen
„Gezielte Standortkompetenz bedeutet für uns: Wir investieren Zeit und Expertise in Regionen, die wir wirklich verstehen – damit unsere Partner und ihre Kunden bessere Entscheidungen treffen können“, so Christof abschließend.

Jetzt Video ansehen & Kontakt aufnehmen
Das neue Video ist ab sofort auf unserem YouTube-Kanal DSKGRUPPE verfügbar. In nur wenigen Minuten erhalten Sie einen kompakten Einblick. Im Anschluss freuen wir uns über Ihren Anruf – und darüber, gemeinsam mit Ihnen den Grundstein für langfristigen Vertriebserfolg zu legen.

Beste Grüße,

Curt-Rudolf Christof (Vorstand/CEO) & Team

Deutsche Sachwert Kontor AG

Als spezialisierter Immobilienanbieter begleitet die Deutsche Sachwert Kontor AG seit dem Jahr 2006 Finanzdienstleistungsunternehmen Finanzdienstleister und deren private Investoren (Kunden/Mandanten) bei der Auswahl, Finanzierung und Verwaltung renditestarker Immobilien – mit besonderem Fokus auf ostdeutsche Wachstumsregionen wie den den Großraum Halle-Leipzig-Dresden-Meißen-Plauen sowie in attraktive Standorte in Süddeutschland.
Die DSK AG bietet außergewöhnliche Liegenschaften nach § 7h, § 7i EStG Denkmalschutz Sanierung, nach §7b EStG Neubau- und Zweitmarkt-Bestands-Rendite-Immobilien sowie attraktive betreutes Wohnen und Pflege-Appartements.
Vorstand/CEO Curt-Rudolf Christof setzt dabei auf werteorientierte Beratung, tiefgreifende Standortanalysen und ein Höchstmaß an Transparenz. Christof führt das Unternehmen erfolgreich seit 19 Jahren. Unter seiner Leitung wurde das Unternehmen mit Sitz in Bad Aibling zu einem, heute marktrelevanten und spezialisierten Produktanbieter sowie After-Sales-Dienstleister für hochrentable Kapitalanlage-Immobilien im Wirtschaftsraum Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Die DSK AG steht für qualitativ hochwertige Bauausführungen in der Mittel- und Premiumklasse, bis in den "High-End-Bereich". Wir bieten auf Wunsch ein ganzheitliches Immobilienkonzept - Produktqualität, Dienstleistung und Vertriebsethik stehen dabei im Mittelpunkt. Eine Besichtigung vor Ort, inklusive Referenzgebäuden wird Sie von der außergewöhnlichen Qualität überzeugen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen zur Zusammenarbeit als freier, zukunftsorienterter Immobilienvermittler.
Weitere Informationenfinden Sie unter: www.dsk.ag

