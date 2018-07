Sitzung der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bayern Süd

Die Vertreterversammlung der DRV Bayern Süd tagt amin Bad Füssing. Die Sitzung des Selbstverwaltungsgremiums unter der Leitung ihres Vorsitzendenbeginnt umund findet imstatt. Die Vertreterversammlung ist öffentlich. Pressevertreter sind herzlich willkommen.Die DRV Bayern Süd legt die Jahresrechnung zur Prüfung und Genehmigung ihrer Vertreterversammlung vor. Das Volumen der Jahresrechnung 2017 betrug knapp 13 Milliarden Euro und ist einer der größten öffentlichen Haushalte in Bayern.Als Träger der Gesetzlichen Rentenversicherung betreut die DRV Bayern Süd in den Regierungsbezirken Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz mehr als 2,7 Millionen Versicherte. Für das Jahr 2017 sind knapp 11,5 Mrd. Euro für Rentenleistungen ausgegeben und mehr als 60.000 Rehabilitationsleistungen bewilligt worden. Insgesamt ist die Anzahl der von der Deutschen Rentenversicherung erbrachten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in den letzten zehn Jahren um rund 20 Prozent gestiegen.wird mit einem Gastvortrag die Bedeutung von Rehabilitation und Prävention erörtern.Die Vertreterversammlung setzt sich aus ehrenamtlichen Vertretern der Versicherten, Rentner und Arbeitgeber zusammen. So bestimmen die Beitragszahler dort mit, wo ihre Beiträge verwendet werden. Sie ist das oberste Organ der DRV Bayern Süd, die als Körperschaft des öffentlichen Rechts nach dem Prinzip der Selbstverwaltung organisiert ist. Nähere Informationen zur Selbstverwaltung finden Sie unter: www.selbstverwaltung.de