Tausend Gesichter, tausend Schicksale, tausend Fragen: Der Welt-MS-Tag macht die tausend Gesichter der MS sichtbar und schenkt Menschen mit MS Gehör

Sie gilt als die Krankheit mit den tausend Gesichtern: Multiple Sklerose – kurz MS. Ihren Beinamen trägt die Erkrankung aus gutem Grund. Die ersten Anzeichen und Symptome einer MS können sehr unterschiedlich sein, sind keineswegs eindeutig, und bis zur Diagnose können Wochen, manchmal Monate vergehen. Ebenso unklar ist, welchen Verlauf die Erkrankung nehmen wird. Mit einer Diagnose beginnt für viele Menschen eine neue Realität. Die erste Zeit ist oft geprägt von Unsicherheit, Fragen und der Suche nach Orientierung. Das zeigen auch die Fragen der Teilnehmer auf der Website zum Welt-MS-Tag: Wie wird meine Zukunft? Werde ich im Rollstuhl landen? Muss ich meinen Arbeitgeber über die MS informieren? Wie geht es mit meinem Kinderwunsch weiter? Ich bin sportlich sehr aktiv, ist das mit MS weiter möglich? Wo und wie erhalte ich eine optimale Behandlung? Die DMSG bietet allen Interessierten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Antworten von MS-Experten zu erhalten. Mit Erfolg: „Ich möchte der MS auch ein Gesicht geben“, erklärt Tanja, warum sie an der Kampagne zum Welt-MS-Tag teilnimmt. Wie zahlreiche andere ist sie dem Aufruf der DMSG gefolgt. Ihr Bild und ihre Frage zieren eine der Kacheln auf der täglich wachsenden Internetplattform für die tausend Gesichter der MS. Link: Aktions-Seite zum Welt-MS-Tag Schicken Sie einfach eine Mail mit einem Bild und Ihrer Frage an weltmstag@dmsg.de Was kann ich tun, damit es mir wieder besser geht? Diese Frage stellt Großfamilienmama Julia. Die Diagnose war ein Schock für die Förderschullehrerin und Mutter von drei kleinen Kindern. Seit der Diagnose hat sich ihr Leben komplett verändert. Monatelang war sie so erschöpft, dass sie nur liegen konnte. „Als Großfamilienmama ist das ein riesiger Einschnitt,“ berichtet die junge Frau, die bis zu diesem Moment im anstrengenden Alltag immer funktioniert hat. „Jetzt mit der MS geht das einfach nicht mehr“, betont sie. Dank der Hilfe und des Austausches mit anderen MS-Erkrankten bei der DMSG und ihrem privaten Netzwerk schöpfte sie neuen Mut: „Auch wenn ich im Alltag ausgefallen bin, haben meine Kinder mir immer gesagt: Mama, Du bist immer da, du kannst immer Liebe geben und das war trotzdem ein richtiges Geschenk.“Unter dem Motto Tausend Gesichter und Deins soll zum diesjährigen Welt-MS-Tag weiter aufgeklärt werden. Denn Wissen über die Erkrankung kann Türen öffnen, weiß Prof. Dr. med. Judith Haas, Vorsitzende des DMSG-Bundesverbandes: „Die DMSG hilft mit Beratung und Aufklärung in jeder Lebensphase mit MS - von der Schule an, bei der Familienplanung, aber auch im Berufsleben und beim Älterwerden. Im Rahmen des Welt-MS-Tages beantworten wir alle Fragen zur Diagnose, den Therapiemöglichkeiten und auch zum gesunden Lebensstil mit MS in unser bundesweiten Telefonaktion mit MS-Experten, im Online-Seminar und in Video-Interviews auf unseren Social-Media-Kanälen.“„Die Stimme chronisch Erkrankter muss verstärkt in der Forschung, der Politik und in den Sozialsystemen gehört werden“, verdeutlicht die erfahrene Neurologin: „Die Stimme der DMSG ist jetzt gefordert, wenn bedingt durch die veränderte politische Situation Einschränkungen seitens der Kostenträger drohen. Die MS ist noch nicht heilbar, aber immer besser behandelbar. Die DMSG fördert die Forschung. Vielleicht gibt es dank der intensiven Forschung bald eine Welt ohne MS.“Was (Neu-)Erkrankte und ihre Angehörigen über Krankheitsverlauf, Behandlungsmöglichkeiten und das Leben mit MS wissen sollten, verraten renommierte MS-Experten aus dem Ärztlichen Beirat der DMSG in einer bundesweiten Telefonaktion am Mittwoch, den 28. Mai 2025 zwischen 16 und 19 Uhr. Der Anruf unter 0800 – 0 60 40 00 ist aus allen deutschen Netzen gebührenfrei. Die Experten informieren umfassend und neutral stellen jedoch keine telefonischen Diagnosen und sprechen keine Therapieempfehlungen aus.Anlässlich des Welt-MS-Tags bieten wir am 02.06.2025 von 18 bis 19.15 Uhr einen kostenfreien Onlinevortrag mit Dr. med. Dieter Pöhlau, ärztlicher Direktor der Kamillus Klinik Asbach. Der MS-Experte beleuchtet wichtige medizinische Hintergründe, zeigt Wege der Krankheitsbewältigung auf und informiert über moderne Therapieverfahren. Im Anschluss steht der stellvertretende Bundesvorsitzender der DMSG und Vorsitzende im ärztlichen Beirat der DMSG Rheinland-Pfalz für Fragen zur Verfügung.Am 30.05.2025 wird es um 17:30 Uhr anlässlich des Welt-MS-Tags wieder ein Online-Schnuppertraining im Funktionstraining geben. Ziele des Funktionstrainings sind neben dem Erhalt und der Verbesserung von Funktionen, Schmerzlinderung, Bewegungsverbesserung, Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung und eine langfristige Bindung an Sport. Anmeldung und weitere Aktionen und Fortbildungen der Online-Akademie finden Sie Online-Akademie der DMSG Auch international stehen zum Welt-MS-Tag Diagnose und Diagnosestellung sowie der Beginn der Erkrankung im Fokus. Auf Grundlage des von der internationalen MS-Gesellschaft (MSIF) festgelegten Rahmenthemas „Meine MS-Diagnose“ hat der DMSG-Bundesverband das Motto für Deutschland in einem Wettbewerb ermittelt. Erdacht hat das Motto Melanie-Simone Schlender, die seit 2021 mit MS lebt. Nach der Diagnose habe sie sich nur schwer vorstellen können, wie ihr Leben weitergehen soll, berichtet die Berlinerin: „Heute weiß ich, was ich brauche und was mir nicht guttut.“Im Wettbewerb sind Ideen zur Umsetzung des Mottos gefragt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – ob Video, Ausstellung, Gedicht, Song, oder Geschichte. Die Beiträge können bis zum 30. Juni per Mail an weltmstag@dmsg.de geschickt werden. Eine Jury wählt den Gewinner.Ein Dankeschön geht an unsere Partner, die die Kampagne finanziell unterstützen. Die DAK-Gesundheit fördert die Produktion der Info-Materialien, Radio- und TV-Spots im Rahmen der Projektförderung der Krankenkassen. Die Kooperation mit der Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände (ABDA) ermöglicht es, die Plakate, Infoblätter und Postkarten bundesweit in Apotheken auszulegen.Weitere Informationen, Termine, Videos¹ und Material zu Aktionen und Veranstaltungen sind auf der DMSG-Website zum Welt-MS-Tag zu finden.Kontakte zu den Gesichtern der MS für eine Berichterstattung vermitteln wir gerne (siehe unten unter Ansprechpartner).¹ Fußnote: