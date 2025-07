DMSG-Forschungsförderung 2025: Fokus auf Tertiärprävention bei MS

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e. V., fördert erneut wissenschaftliche Projekte, die sich mit innovativen Ansätzen zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Multipler Sklerose (MS) befassen. Das Thema der Forschungsförderung 2025 lautet: „Tertiärprävention bei an MS erkrankten Menschen“.Viele Menschen mit MS sind im Laufe ihrer Erkrankung nicht nur von primären neurologischen Symptomen betroffen. Häufig treten im Verlauf sogenannte sekundäre und tertiäre Komplikationen auf – darunter chronische Müdigkeit, Schlafstörungen, Dekubiti, Stürze oder Infekte (z. B. Harnwege oder Atemwege). Diese Folgeerscheinungen führen oft zu einer erheblichen Steigerung der Krankheitslast, wirken sich negativ auf das Berufs- und Sozialleben aus und können den Krankheitsverlauf zusätzlich verschlechtern.Ziel der tertiären Prävention ist es, genau solchen Entwicklungen vorzubeugen, ihre Auswirkungen zu minimieren und somit die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig zu sichern oder sogar zu verbessern. Die DMSG möchte mit ihrer Förderung gezielt Projekte unterstützen, die sich mit präventiven Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Komplikationen insbesondere der Harn- und Atemwege befassen.Gefördert werden Projekte aus der angewandten oder klinischen Forschung, die neue Erkenntnisse zur Tertiärprävention liefern. Die Förderlaufzeit beträgt bis zu 24 Monate. Pro Projekt stehen jährlich bis zu 110.000 Euro zur Verfügung. Wie viele Projekte gefördert werden, hängt von den zur Verfügung stehenden Mitteln sowie dem Beschluss des Geschäftsführenden Vorstands ab. Ein Förderungsbeginn ist frühestens im Mai 2026 möglich.Die vollständigen Antragsunterlagen müssen bis zumunter dem Betreffper E-Mail an referat-gs@dmsg.de eingereicht werden. Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren, zur Begutachtung und zu den Förderrichtlinien finden Sie unter www.dmsg.de/unsere-aufgaben/wir-foerdern-die-forschung Ermöglicht wird die Forschungsförderung unter anderem durch Spendeneinnahmen aus dem Bewegungs- und Spendenevent THE MAY 50K. Auch in diesem Jahr war der Zuspruch wieder groß: Zahlreiche Teilnehmende setzten sich sportlich für eine Zukunft mit besseren Behandlungsmethoden zur MS ein. Dabei kamen erneut beachtliche Spendensummen zusammen, mit denen die Forschung entscheidend vorangebracht werden kann.70 Prozent der in Deutschland gesammelten Spenden fließen direkt in MS-Forschungsprojekte im eigenen Land, während 30 Prozent in internationale Kooperationsprojekte mit anderen The-May-50K-Partnerländern einfließen.Die DMSG erhält regelmäßig Zuwendungen aus letztwilligen Verfügungen wie Vermächtnissen und Erbschaften mit Zweckbindungen für die MS-Forschung. Die DMSG dankt allen Zuwendungsgebern.Seit 2016 fördert die DMSG regelmäßig Projekte, die neue Wege im Umgang mit MS aufzeigen. Möglich ist das durch das Engagement zahlreicher Unterstützer – aus Wissenschaft, Medizin, Selbsthilfe und der Community.Die DMSG-Forschungsförderung 2024 wurde unterstützt von: