Anmeldungen für dritte Fitness- und Spendenaktion eröffnet

Weltweit leben über 2,9 Millionen Menschen mit Multipler Sklerose (MS). Die Herausforderungen, mit denen Menschen mit MS konfrontiert sind, variieren je nach Land – sei es eingeschränkter Zugang zu Medikamenten, oder unzureichende medizinische Versorgung. Doch eines verbindet alle: der Wunsch nach einer wirksamen Therapie und langfristig sogar einer Heilung der MS.Die MS-Gesellschaften aus Großbritannien, Irland (MS Ireland), den Niederlanden (Stichting MS Research) und Deutschland (DMSG) haben sich im Rahmen von der Bewegungs- und Spendenaktion „THE MAY50K“ zusammengeschlossen, um für die MS-Forschung Spenden zu sammeln, um die Behandlung und Versorgung von Menschen mit MS zu verbessern. In diesem Jahr schließt sich zudem die MS-Gesellschaft Südafrikas (MSSA) dem Projekt an.Schon jetzt sind Anmeldungen für „THE MAY50K“ möglich. Jeder kann sich an dieser Aktion beteiligen und sich ab heute auf der Website www.themay50k.de registrieren.Bereits vor dem offiziellen Start können die Website-Funktionen getestet und erste Spenden gesammelt werden. Die eigentliche Herausforderung beginnt jedoch erst am 1. Mai: An diesem Tag werden alle gesammelten Kilometer auf Null gesetzt, sodass alle gemeinsam starten können. Dann heißt es wieder: laufen, joggen, rollen, oder in jeder anderen erdenklichen Weise fortbewegen. Egal ob zu Fuß oder auf Rädern, an Land oder im Wasser, die Teilnehmer des „THE MAY50K“ setzen sich erneut das Ziel von mindestens 50km, welches sie allein oder zusammen in einem Team bewältigen. Der Zweck ist nicht nur seine Grenzen hinter sich zu lassen, sondern gleichzeitig sammeln die Teilnehmer Spenden für die Multiple Sklerose-Forschung.„THE MAY50K“ ist eine länderübergreifende Kampagne. Jede teilnehmende MS-Gesellschaft spendet 30 Prozent an weltweite Projekte, die dabei helfen, MS zu besiegen.Die DMSG fördert jährlich bis zu zwei Forschungsprojekte aus Deutschland. Das Thema der Ausschreibung wird jährlich neu vom Bundesbeirat von Menschen mit MS (BBMSE) und dem Ärztlichen Beirat festgelegt. In diese Projekte fließen die restlichen 70 Prozent der Spendeneinnahmen.In den vergangenen zwei Jahren wurden damit die Projekte „MS und Fatigue“, sowie „Älter werden mit MS“ gefördert. Das Thema der Ausschreibung 2025 der DMSG-Forschungsförderung wird im Frühjahr 2025 festgelegt.Mehr Informationen gibt es auf unserer Website unter: Forschungsförderung und Stipendien