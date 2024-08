Weltweite Beliebtheit der Deutschen Märchenstraße

Alljährlich ermittelt die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) in einer offenen Onlinebefragung unter internationalen Gästen und Besuchern die 100 beliebtesten Reiseziele und Sehenswürdigkeiten in Deutschland.



Bereits zum achten Mal konnte sich die Deutsche Märchenstraße in diesem prominenten Ranking der persönlichen Lieblingsziele platzieren. Die Freude über den erneuten Erfolg ist in diesem Jahr umso größer, da mit Kassel, Hameln und Bremen gleich drei weitere Mitglieder der traditionsreichen Ferienroute unter den 100 Bestplatzierten sind.







„Die hervorragende Platzierung belegt einmal mehr die ungebrochene Strahlkraft der Grimm’schen Märchen und unserer damit verbundenen Marke weltweit,“ freut sich der Vorsitzende des Trägervereins Deutsche Märchenstraße, Landrat Andreas Siebert, angesichts des guten Abschneidens. Die „Kinder- und Hausmärchen" sind bedeutender Teil der Weltliteratur und gehören mit den Übersetzungen in rund 160 Sprachen zum weltweit meistgelesenen und meistverbreiteten Buch der deutschen Kulturgeschichte.



Der Ferienroute Deutsche Märchenstraße, die im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, gehören rund 70 Ort zwischen Hanau im Süden und der Hansestadt Bremen im Norden an. Auf einer Strecke von rund 1000 Kilometern verbinden sich nicht nur alle wichtigen Lebensstationen von Jacob und Wilhelm Grimm, sondern darüber hinaus auch eine Vielzahl von „märchenhaften“ und geschichtsträchtigen Orten und Sehenswürdigkeiten. „Dieses kulturelle und touristische Angebot hat für unsere internationalen Gäste, und zunehmende auch für das inländische Publikum, eine enorm hohe Attraktivität“, so Geschäftsführer Benjamin Schäfer. „Der hohe Bekanntheitsgrad und die ungebrochene Beliebtheit der Route der Märchen, Sagen und Legenden sind ein großartiges Potenzial, mit dem wir die Destination im anstehenden Jubiläumsjahr und darüber hinaus innovativ und nachhaltig weiterentwickeln werden.“





