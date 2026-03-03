Kontakt
Bluthochdruck früh erkennen: Online-Vortrag zur richtigen Blutdruckmessung zu Hause und zu digitalen Messgeräten

Expertenvortrag der Deutschen Hochdruckliga e.V. zu Selbstmessung, validierten Blutdruckmessgeräten, Wearables und Dreifachmess-Technologie – kostenfrei und ohne Anmeldung

(lifePR) (Heidelberg, )
Bluthochdruck ist eine der häufigsten Volkskrankheiten – und bleibt dennoch oft lange unentdeckt. Die Blutdruckmessung zu Hause ist sowohl zur Früherkennung als auch zur Therapiebegleitung besonders wichtig. Doch wie misst man richtig, welche Geräte sind besonders zuverlässig – und kann man sich auf Wearables wie Smartwatches verlassen? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt eines kostenfreien Online-Vortrags der Bluthochdruck Universität der Deutschen Hochdruckliga e.V. am 17. März 2026. Die Teilnahme ist offen für alle Interessierten.

„Blutdruckmessung nach wissenschaftlichen Standards: Selbstmessung, das geeignete Messgerät und digitale Gesundheitshelfer“ – so lautet das Thema des kostenfreien Online-Vortrags des Kardiologen und Bluthochdruckexperten Dr. med. Siegfried Eckert am 17. März 2026 von 18:30 bis 19:30 Uhr. Den Einwahllink zum Vortrag finden Sie unter www.bluthochdruck-uni.de.

Darüber hinaus geht es im Vortrag um die Frage, welches Blutdruckmessgerät geeignet ist. Empfohlen werden validierte, klinisch geprüfte Geräte – vorzugsweise für die Messung am Oberarm. Auch Handgelenkgeräte können unter bestimmten Voraussetzungen zuverlässige Werte liefern, reagieren jedoch empfindlicher auf Anwendungsfehler. Parallel dazu drängen immer mehr manschettenlose Wearables auf den Markt, die den Blutdruck auf Basis verschiedener Signale einschätzen.

Ein Schwerpunkt des Vortrags ist die sogenannte Dreifachmess-Technologie. Dabei wird der Blutdruck nach einer ausreichenden Ruhephase dreimal hintereinander gemessen. Aus den einzelnen Messungen wird ein Mittelwert gebildet, der besonders verlässliche Ergebnisse liefert.

„Die Selbstmessung des Blutdrucks ist einfach durchzuführen und liefert zuverlässige Grundlagen für die Diagnose, Behandlung und Therapiekontrolle der Volkskrankheit Bluthochdruck“, stellt Eckert fest. Werte, die in gewohnter Umgebung ermittelt werden, sind zudem häufig aussagekräftiger als einzelne Messungen in der Praxis.

Im Anschluss an den Vortrag beantwortet der Experte per Chat Fragen der Teilnehmenden. Gerne steht Dr. Eckert auch für Interviews zur Verfügung.

Eine Anmeldung oder die Einrichtung eines Benutzerkontos ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei und offen für alle Interessierten.

Den Einwahllink zum Vortrag und weitere Termine finden Sie unter www.bluthochdruck-uni.de.

Bluthochdruck Universität der Deutschen Hochdruckliga
Die „Bluthochdruck Universität“ ist ein kostenfreies, digitales Angebot der Deutschen Hochdruckliga e. V. Sie bietet wissenschaftlich fundierte Informationen und Fachvorträge rund um Pressemeldung Herz-Kreislauf-Themen für Menschen mit Hypertonie und alle Interessierten und fördert zugleich den Austausch unter Betroffenen. Die Veranstaltung wird von der AOK gefördert und ist Teil einer Reihe von Fachvorträgen zu Herz-Kreislauf-Themen.

Termin: Dienstag, 17. März 2026, 18:30–19:30 Uhr

Zur Person
Dr. med. Siegfried Eckert ist Facharzt für Innere Medizin, Angiologie und Kardiologie sowie ausgewiesener Bluthochdruck- und Präventionsspezialist am Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen. In der Focus-Ärzteliste wird er regelmäßig als Experte auf dem Gebiet der Hypertonie aufgeführt, leitet Fortbildungs- und Aufklärungsprogramme für Patient*innen und wurde für seine Verdienste um die Bluthochdruckforschung mit der Franz-Gross-Medaille der Deutschen Hochdruckliga geehrt.

Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL®

Die Deutsche Hochdruckliga e.V. (DHL)® I Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention ist eine gemeinnützige, unabhängige medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft. Sie setzt sich seit 1974 für die Förderung der Wissenschaft und eine wissenschaftlich fundierte Aufklärung der Öffentlichkeit auf dem Gebiet der Hypertonie ein. Sie bündelt die Expertise aus allen relevanten Fachgruppen und stellt diese allen Beteiligten zur Verfügung. Wissenschaftliche Sektionen und der jährliche wissenschaftliche Kongress sichern aktuelles Fachwissen und den fachlichen Austausch. Stipendien und Wissenschaftspreise fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs. Durch die Zertifizierung von Fachärztinnen und -ärzten sowie interdisziplinären Hypertonie-Zentren sichert die Deutsche Hochdruckliga eine qualitativ hochwertige, umfassende Versorgung von Hypertonikerinnen und Hypertonikern im deutschsprachigen Raum. www.hochdruckliga.de

