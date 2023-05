Save the Date: "Aus dem Leben gerissen: Plötzliche Herztodesfälle bei jungen Menschen – wie davor schützen?"

Prof. Dr. Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender, Deutsche Herzstiftung/ Ärztlicher Direktor am AGAPLESION-Bethanien-Krankenhaus, Cardioangiologisches Centrum Bethanien – CCB Frankfurt a. M.

Prof. Dr. Silke Kauferstein, Leiterin des Zentrums für plötzlichen Herztod und familiäre Arrhythmiesyndrome, Universitätsklinikum Frankfurt am Main

Prof. Dr. Tim Meyer, Leiter des Instituts für Sport- und Präventivmedizin, Universität des Saarlandes

Jährlich verlieren in Deutschland etwa 65.000 Menschen ihr Leben durch einen plötzlichen Herztod. Davon sind auch junge Menschen betroffen, die zuvor oft keinerlei Beschwerden hatten oder Warnsignale nicht als solche erkannten. Wie kommt es zum plötzlichen Herztod bei jungen, vermeintlich gesunden Menschen und wie häufig ist er? Welche Art von Herzerkrankungen oder Herzanomalien sind die häufigsten Auslöser eines plötzlichen Herztods in jungen Jahren? Wie schützt man sich als Risikopatient und welche Anlaufstellen/Zentren für betroffene Familien gibt es? Unter welchen Umständen kann es – wenn auch selten – beim Sport zum Auslösen eines plötzlichen Herztodes kommen?Über diese und viele weitere Fragen informieren Experten und eine Expertin auf den Gebieten der Kardiologie/Sportkardiologie, Präventivmedizin sowie Humangenetik/Rechtsmedizin. Sie stellen aktuelle Projekte in Wissenschaft/Forschung und der Bevölkerungsaufklärung vor.Donnerstag, 25. Mai 2023, 11:00 bis 11:45 Uhr (plus Fragen an die Expertin/-en) https://herzstiftung.de/live (Um Vorab-Ankündigung Ihrer Teilnahme unter presse@herzstiftung.de wird gebeten)Als Medienvertreter:innen laden wir Sie herzlich zu unserem Online-Pressegespräch ein und bitten Sie, sich diesen Termin vorzumerken.