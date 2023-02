Nele Neuhaus: „Frauen, lasst Euer Herz checken!“

Frauen sind von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mindestens genauso betroffen wie Männer und es sterben deutlich mehr Frauen daran. Und dennoch: Bei Frauen werden Risiken durch Herzinfarkt, Rhythmusstörungen, Bluthochdruck oder Herzmuskelschwäche immer noch unterschätzt. Auch fehlt es in der Bevölkerung häufig noch an Wissen über die geschlechtsspezifischen Besonderheiten der weiblichen Herzgesundheit, die u. a. anatomisch und hormonell bedingt sein können. Auch kann sich bei Frauen die Wahrnehmung für bestimmte Warnsignale von Herzbeschwerden von der bei Männern unterscheiden. „Solche Unterschiede zu kennen – bestes Beispiel sind uneindeutige Herzinfarkt-Warnzeichen - kann Frauen vor lebensbedrohlichen Herzereignissen bewahren. Wir möchten Frauen deshalb mehr für ihre Herzgesundheit sensibilisieren“, betont der Herzspezialist Prof. Dr. Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung, anlässlich der Initiative „Go Red for Women" der US-amerikanischen Herzgesellschaft (American Heart Association, AHA) mit Aktionen am 3. Februar rund um die Herzgesundheit bei Frauen. Die Herzstiftung nimmt die Initiative der AHA zum Anlass, um auch hierzulande Frauen für ihr Herz zu sensibilisieren, mit Infos unter www.herzstiftung.de/frauenherzen Unterstützt wird die Herzstiftung bei dieser Aufklärungsaktion von der Herzstiftungs-Botschafterin Nele Neuhaus. Die international bekannte Krimi- und Jugendbuchautorin trägt seit zehn Jahren eine biologische Herzklappe. Nur per Zufall wurde bei ihr im Alter von 18 Jahren eine Aortenklappeninsuffizienz entdeckt. Im aktuellen Herzstiftungs-Podcast unter www.herzstiftung.de/alarmstufe-rot-frauenherzen spricht Neuhaus über Operationen, Emotionen und darüber, ob in Zeiten der Diversität ein Fokus auf „Frauenherzen“ überhaupt noch passt.Aus ihrer eigenen Erfahrung und um die „böse Überraschung“ eines plötzlichen Herznotfalls zu vermeiden, ermutigt Nele Neuhaus Frauen deshalb unbedingt zur regelmäßigen Herzvorsorge. „Wir Frauen sollten auch regelmäßig unsere Herzgesundheit checken lassen – wenn man bereits etwas am Herzen hat, mindestens einmal im Jahr. Solange man gesund ist, ruhig in größerem Abstand“, so die Herzstiftungs-Botschafterin. Frauen sollten generell mehr auf sich achten und beim Kardiologen ihr Herz untersuchen, aber auch Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und hohes Cholesterin abklären lassen. „So wie man als Frau ja auch ganz selbstverständlich einmal im Jahr zum Frauenarzt geht.“Frauen sind je nach Lebensphase häufig deutlich mehr durch Kinder und Familie sowie Beruf einer Mehrfachbelastung ausgesetzt als Männer. Das erschwert es vielen unter ihnen, sich gezielt auch um ihre Herzgesundheit zu kümmern. Kommt noch eine chronische Erkrankung wie eine Herzkrankheit hinzu, steigert das die Belastung zusätzlich. Neuhaus erinnert sich: „Nach einer solchen Diagnose lebt man anders, denn man hat immer im Hinterkopf: Es ist etwas mit meinem Herz“. Dennoch sei das für sie kein Grund gewesen zu resignieren, sondern im Gegenteil aktiv für sich etwas zu tun und aus der Herzerkrankung Positives zu schöpfen, „indem man bewusster und vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger lebt und sich mehr informiert: Wie kann ich Risiken minimieren?“, berichtet die Schriftstellerin. Ihr Credo: „Gerade als Frau mit ihrer oft vorhandenen Mehrfachbelastung darf man sich nicht demoralisieren lassen.“Man könne viel dafür tun, sein Herz gesund zu halten, sagt Neuhaus: Übergewicht vermeiden, nicht rauchen, sich gesund (mediterran) ernähren und moderaten Sport machen. Ihr „bestes Sportgerät“ sei ihr Hund, wie sie eingesteht, denn der zwinge sie dazu, auch an stürmischen und regnerischen Tagen eine Stunde im Freien zu marschieren.(wi/ne)55geboren in Münster/Westfalen, lebt seit ihrer Kindheit im Taunus. Sie ist die erfolgreichste Krimiautorin Deutschlands. Sie hat 27 Bücher geschrieben, ihre Romane erscheinen in 35 Ländern und in einer Gesamtauflage von mehr als elf Millionen Exemplaren. Neben den Taunuskrimis schreibt die leidenschaftliche Reiterin Pferde-Jugendbücher und Unterhaltungsliteratur. Die Fernsehfilme nach ihren Taunuskrimis erreichen regelmäßig ein Millionenpublikum, Band 10 mit dem Titel „In ewiger Freundschaft“ erschien Ende 2021. Mit dem Schreiben hat die Autorin schon als Mädchen begonnen. Heute setzt sie sich mit ihrer Nele Neuhaus Stiftung für die Lese- und Schreibfähigkeiten von Kindern und Jugendlichen ein.Der „imPULS“-Podcast mit Nele Neuhaus „Alarmstufe Rot – Warum gerade Frauen mehr auf ihr Herz achten sollten“ ist abrufbar unter www.herzstiftung.de/alarmstufe-rot-frauenherzen Rund um die Herzgesundheit von Frauen informiert die Herzstiftung mit zahlreichen Infos unter www.herzstiftung.de/frauenherzen und über die Herzinfarkt-Symptome unter www.herzstiftung.de/herzinfarkt-frauen-symptome Der„Koronare Herzkrankheit und Herzschwäche – was ist bei Frauen anders?“ (20 Seiten) kann kostenfrei bei der Herzstiftung unter Telefon (0 69) 955128-400 und unter www.herzstiftung.de/bestellung angefordert werden.