PraxisOffensive 2020 - Jetzt Aktionspreis 149 Euro sichern, anstatt regulär 699 Euro

Die PraxisOffensive ist Ihr perfekter Start, damit Sie Ihre beruflichen und persönlichen Ziele schneller erreichen. Sie erhalten von Top DozentenVeranstalter und Gastgeber ist Ihre Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen®.Sichern Sie sich jetzt zum einmaligen Aktionspreis Ihr Ticket zur PraxisOffensive 2020., anstatt regulär 699,00 EuroHier anmelden: www.praxisoffensive.de ... wenn Sie in einerbeschäftigt sind und erfolgreich(er) werden wollen.... wenn Sie in einer kleinen, mittleren oder großen Praxis arbeiten.... wenn Sie Führungskraft sind oder Führungskraft werden möchten.... wenn Sie Praxisinhaber, Behandler, Assistent oder Ehepartner sind.... wenn Sie als MFA, ZFA, ZMF oder ZMV noch erfolgreicher werden möchten.... wenn Sie Ihre Zukunft (neu) gestalten wollen.... wenn Sie ehrgeizig sind oder Ihren Ehrgeiz wecken wollen.... wenn Sie Lust auf zwei super geniale Tage haben.Fortbildungen, die überzeugenMindset und Persönlichkeitsentwicklung- Sie bestimmen Ihre Glaubenssätze für Ihren beruflichen und persönlichen Erfolg.- Sie lernen Ihre Ziele zu setzen und erhalten Tipps für die direkte und schnelle Umsetzung.- Sie erkennen Ihre Stärken und lernen diese erfolgreich einzusetzen.Mitarbeiterführung- Sie setzen Wertschätzung als Erfolgsgarantie ein.- Sie gewinnen wertvolle Zeit mit klaren Strukturen.- Sie rekrutieren nachhaltig Ihre Wunschmitarbeiter/innen und sparen sich Zeit und Geld.Praxismanagement- Sie lernen die richtigen Patienten dauerhaft an die Praxis zu binden.- Sie kategorisieren Ihre Patienten für mehr Umsatz.- Sie optimieren Ihren Workflow im Praxisalltag.Zeitmanagement- Sie planen zielorientiert den Tag für effiziente Arbeitsergebnisse.- Sie profitieren von einer funktionierenden Mitarbeitereinsatzplanung für reibungslose Abläufe.Betriebswirtschaftliche Grundlagen- Sie erhalten einen anderen Blickwinkel für den Praxiserfolg.- Sie planen und organisieren Ihre Praxis betriebswirtschaftlich.- Sie bedienen sich an Controlling Systemen für mehr Nachhaltigkeit.Konfliktmanagement- Sie legen Regelwerke für ein angenehmes und motivierendes Miteinander fest.- Sie vermeiden frühzeitig Konflikte und zeitaufwendige Konfliktgespräche.Marketing- Sie optimieren zielgerichtet Ihre Kommunikation.- Sie legen Ihre Alleinstellungsmerkmale fest und heben sich von Mitbewerben ab.- Sie erhalten einen Einblick in unterschiedliche Marketingstrategien.Ihre Referenten- Frederic Feldmann, Geschäftsführer Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen®- Verena Faden, Persönlichkeits- und Teamentwicklerin, Kommunikationstrainerin, Business-, Personal- und EnneagrammcoachKöln - 6.-7. März 2020MARRIOTT HOTELStuttgart - 27.-28. März 2020PULLMAN HOTELHamburg - 5.-6. Juni 2020HOLIDAY INN HOTEL CITY NORDSie haben die Wahl die PraxisOffensive an drei gut erreichbaren Standorten in Köln, Stuttgart und Hamburg zu besuchen. Informationen zu den Parkmöglichkeiten, Anfahrtsbeschreibung und Hotelübersicht erhalten Sie von uns.Die PraxisOffensive startet freitags um 13 Uhr und endet um 19 Uhr. Am Samstag beginnen wir bereits um 9 Uhr und enden pünktlich um 17 Uhr. In den Pausen genießen Sie Kalt- und Warmgetränke sowie Mittagessen und Snacks.1. PRAXISNAHDie Seminarinhalte werden von Top-Dozenten praxisnah vermittelt, damit Sie die Inhalte direkt umsetzen können. Bereits während dem Seminar erstellen Sie Ihre individuelle To-Do-Liste.2. PERSÖNLICHSie genießen während den beiden Seminartagen eine persönliche Teilnehmerbetreuung durch Ihre Fachkursleitung, damit Sie sich auf die Fortbildung konzentrieren können und wohlfühlen. So erzielen Sie Ihren maximalen Lernerfolg.3. MOTIVATIONSpaß und Freude darf neben wertvoller Wissensvermittlung nicht fehlen. Sie werden nach der PraxisOffensive mit voller Motivation zu Werke gehen und umsetzen.4. NETZWERKDieses Seminar richtet sich ausschließlich an Teilnehmer/innen die erfolgsorientiert sind. Während und nach der PraxisOffensive profitieren Sie von dem wertvollen Austausch untereinander. Jedes persönliche Gespräch wird Sie weiterbringen.5. UMSETZENDas Seminar alleine macht Sie nicht erfolgreicher. Entscheidend ist die Umsetzung der Lerninhalte. Wie das geht erfahren Sie ebenfalls auf der Praxisoffensive.Jetzt anmelden auf www.praxisoffensive.de und Aktionspreis sichern. Sie werden von dieser Veranstaltung begeistert sein und motiviert ins Umsetzen kommen.- Sie erhalten überdurchschnittlich viele und direkt umsetzbare Lerninhalte von Top Dozenten.- Sie vertrauen über 3.000 Referenzen begeisterter Teilnehmer/innen.- Sie setzen sich neue Ziele für mehr Erfolg.- Sie erarbeiten Ihre eigene To-Do-Liste für die Umsetzung.- Sie motivieren sich und profitieren langfristig persönlich und beruflich.- Sie genießen eine persönliche Teilnehmerbetreuung durch Ihre Fachkursleiterinnen.- Sie optimieren direkt nach der Fortbildung Ihr Praxismanagement.- Ihr/e Chef/in wird von der Praxisentwicklung begeistert sein.- Sie tauschen sich mit motivierten Teilnehmern/innen aus.- Sie werden durch diese Fortbildung Erfolg haben.- Sie profitieren persönlich und beruflich von diesem Seminar.Ausführliche und weitere Informationen erhalten Sie hier www.praxisoffensive.de