Ihre Karriere in der Zahnarztpraxis - Werden Sie Dental-Betriebswirt/in

07.01.19

Sie erwerben ein Höchstmaß an fundiertem Fachwissen, das Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert. Sie erweitern Ihre Führungskompetenzen und profitieren dadurch langfristig beruflich und privat. Sie stärken Ihre Position in der Praxis und investieren in Ihre berufliche Karriere.

Sie entlasten den/die Praxisinhaber/in bei verantwortlichen Tätigkeiten, damit er/sie sich auf die Behandlungen konzentrieren kann. Durch Ihre Umsetzung der Lerninhalte profitiert die Praxis wirtschaftlich. Sie haben während des gesamten Lehrgangs kaum Fehltage in der Praxis.

Betriebswirtschaftliche Praxisführung

Qualitätsmanagement

Praxismanagement und Organisation

Kommunikation

Persönlichkeitsentwicklung und Personalführung

Praxis-Marketing

Recht

Nicole Becht, 48 Jahre, Villingen „Perfekte Organisation, sehr gutes Schulungsmaterial und hervorragende Dozenten haben für spannende 10 Monate gesorgt.“

Dr. Michael Schroth, 33 Jahre, Hamburg „Ich konnte sehr viel für meine persönliche und berufliche Weiterentwicklung mitnehmen.“

