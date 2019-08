Chance verpasst? Jetzt 2020 durchstarten!

Warum sind manche Menschen erfolgreicher als andere? Ganz einfach:1. ... befreien ihren Erfolg vom Zufall.2. ... setzen sich schriftliche Ziele.2. ... bilden sich regelmäßig weiter UND setzen die Lerninhalte konsequent um.Über 3.000 Teilnehmer/innen haben uns nach ihren besuchten Fortbildungen ihremitgeteilt. Es ist so einfach. Sie erhalten in unseren Fortbildungen direkt umsetzbare Anleitungen und Tipps für mehr Erfolg im Berufs- und Privatleben. Sie erarbeiten sich Ihre individuelle TO-DO-Liste zusammen mit Top-Dozenten/innen in Workshop-Atmosphäre und kommen direkt ins Umsetzen.Wenn Sie dieses Jahr Ihre Chance verpasst haben aus zeitlichen Gründen an einer der wertvollen DFA Fortbildungen teilzunehmen, dann sichern Sie sich jetzt gleich Ihren Seminarplatz 2020. Die Termine sind ab sofort online.Sie genießen während den Fortbildungstagen eine persönliche Teilnehmerbetreuung durch Ihre Fachkursleitung, damit Sie sich auf die Fortbildung konzentrieren können und wohlfühlen. So erzielen Sie Ihren maximalen Lernerfolg.Sie wünschen mehr Informationen zu den Fortbildungen und Beratung zu den einzelnen Fachkursen? Dann rufen Sie uns an 0721-6271000 oder senden uns eine Nachricht