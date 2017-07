100 Punkte beim Abschlusstest zum/r Praxismanager/in IHK für die Zahnarztpraxis

Heute beglückwünschten wir persönlich unsere Seminarteilnehmerin Frau Andrea Schwendner in der Zahnarztpraxis Dr. Jörg Schmoll und Partner zu ihrem herausragenden Ergebnis mit voller Punktzahl beim Abschlusstest des Fachkurses zum/r Praxismanager/in IHK.Liebe Frau Schwendner auf dieses Ergebnis mit 100 Punkten können Sie sehr, sehr stolz sein. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle.Fachkurs zum/r Praxismanager/in IHK für die Zahnarztpraxis:In diesem intensiven und praxisnahen Kompaktkurs erwerben Sie vertiefende Kenntnisse für verantwortliche Tätigkeiten in der Zahnarztpraxis mit dem Ziel den/die Praxisinhaber/in bei der Verwirklichung der Praxisziele zu unterstützen.Sie lernen unternehmerisch zu denken und Personal- und Managementaufgaben zum wirtschaftlichen Erfolg der Praxis zu übernehmen.Mit dem erworbenen Wissen dieser Fachkursausbildung, Ihrem Können und Wollen eröffnen sich neue Perspektiven in Ihrer täglichen Arbeit. Sprechen Sie Ihren Arbeitgeber an, ob er Sie hierbei unterstützt.Lerninhalte- Grundlagen der Betriebswirtschaft- Praxisorganisation- Qualitätsmanagement- Kommunikation- Personalmanagement- Rechtsvorschriften- Praxis-EDV-Anwendungen- Hygienemanagement- Praxismarketing- DokumentationsmanagementAusführliche Informationen zu diesem praxisnahen Fachkurs erhalten Sie hier auf der Homepage der Deutschen Fortbildungsakademie Heilwesen: https://www.dfa-heilwesen.de/...