Joris' Heimatliebe: Neue Image-Kampagne ‚Meine Pflegeheimat‘ gibt Intensivpflege ein Zuhause

Der Intensivpflegedienst Joris ist mit seiner neuen Image-Kampagne ‚Meine Pflegeheimat‘ gestartet. Der Pflegedienst aus Norden möchte die Lebensqualität seiner Klientinnen und Klienten in der Intensivpflege verbessern und gleichzeitig das Bewusstsein für die bedürfnisorientierte Pflege schärfen. Dabei steht besonders der regionale Aspekt im Fokus – Klientinnen und Klienten sollen trotz ihres ländlichen Wohnortes die Chance auf eine hochwertige Intensivpflege erhalten können.Ermöglicht wurde die Kampagne durch das Förderprojekt zur „Stärkung der ambulanten Pflege im ländlichen Raum“ des niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung.Die Kampagne ist gleichzeitig eine Hommage an alle Pflegefachkräfte aus dem hohen Norden, die im Dienst von Joris stehen, als auch an die Küstenregion des Pflegedienstes selbst. Die Liebe zur eigenen Heimat, das Gefühl, zu Hause zu sein, spielt eine zentrale Rolle im Imagefilm, der unter anderem in Norden, Leer und Norddeich gedreht wurde. Drehorte waren unter anderem der Strand und die Promenade in Norddeich, die Innenstadt und das Büro von Joris in Norden sowie das Wohnumfeld einer 1:1-Versorgung in Leer.Das Herzstück der Kampagne ist die Landingpage www.intensivpflege-joris.de/... , auf der Besucher und Besucherinnen einen Einblick in die individuellen Geschichten und Erfahrungen von Klientinnen, Klienten und Pflegekräften bei Joris erhalten können. Die Seite bietet nicht nur informative Einblicke über die hoch spezialisierten Pflegeleistungen von Joris, sondern präsentiert auch emotionale Geschichten, welche die Wichtigkeit einer Intensivpflege in einem wohnlichen Umfeld verdeutlichen. Joris möchte so seine Bedeutung als Versorger und Arbeitgeber in der Region bekannter machen und dafür sorgen, dass immer mehr intensivpflegebedürftige Menschen oder Angehörige erfahren, dass es diese hochwertige Form der Intensivpflege in ihrer Region gibt.Die Pflegedienstleiterin von Joris, Birgit Krentz, äußerte sich enthusiastisch über die Kampagne: „Die Pflege von intensivpflegebedürftigen Menschen erfordert nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, einen Unterschied im Leben unserer Klientinnen und Klienten zu machen. Mit ‚Meine Pflegeheimat‘ möchten wir nicht nur unsere Dienstleistungen vorstellen, sondern auch eine Plattform schaffen, die das Verständnis und die Wertschätzung für die Herausforderungen und Erfolge in der Intensivpflege fördert. Wir bedanken uns daher beim Fördermittelgeber, der diese Kampagne erst für uns ermöglicht hat.“Die Kampagne wird durch gezielte Marketingaktivitäten begleitet, um die Reichweite zu maximieren und die Botschaft von ‚Meine Pflegeheimat‘ einem breiten Publikum zugänglich zu machen.Interessierte können die Webseite www.intensivpflege-joris.de/... besuchen, um mehr über die Kampagne zu erfahren und sich von den bewegenden Geschichten inspirieren zu lassen.