Deutsche Fachpflege Gruppe & Bonitas Holding veröffentlichen ersten gemeinsamen Unternehmens- und Qualitätsbericht

Der Verbund der Deutschen Fachpflege Gruppe & Bonitas ist im gesamten Spektrum der Pflege vertreten und hat es sich zum Ziel gesetzt, Pflegebedürftigen in jedem Alter wieder zu einem eigenständigen Leben zu verhelfen. Dafür sind steigende Qualitätsansprüche unverzichtbar., so der geschäftsführende CEO des Verbundes, Dan Litvan.Der Leitspruch der Deutschen Fachpflege Gruppe () ist für den Verbund der tägliche Ansporn, die eigene Qualität zu verbessern. Der Zusammenschluss der Deutschen Fachpflege Gruppe & Bonitas Holding hat es ermöglicht, einen neuen großen Erfahrungsschatz mit einzubringen. Für die Zukunft hat es sich der Verbund zum Ziel gemacht, noch weiter zusammenzuwachsen, sich die eigenen Transparenz und Offenheit beizubehalten und weiterhin mit der Medizin und Wissenschaft in einem engen Austausch zu bleiben.