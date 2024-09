Efeutage im Schlosspark Dennenlohe

Der Oktober gehört dem Efeu - die Superpflanze!



Als gemeinnützige Vereinigung von Pflanzen-Liebhabern, botanisch interessierten Amateuren, Gärtnern, Baumschulen und Wissenschaftlern, hat die Deutsche Efeugesellschaft auf Schloss Dennenlohe das Ziel, den Efeu allgemein zu fördern.



Wer sich schon einmal mit Efeu beschäftigt hat, der weiß um die Fülle der Hedera-Sorten und die Vielfalt ihrer Färbungen und Formen, aber auch um die große Unklarheit in den Bezeichnungen, die für sie verwendet werden. Die Sammlung im Schlosspark Dennenlohe soll Klarheit in dieses Sortenwirrwarr bringen.



Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich über Efeu, eine faszinierende Pflanze - er filtert eine Menge Benzol aus der Luft und gilt deshalb als luftreinigende Pflanze. Bis zu 94 Prozent der Schadstoffe filert er aus der Luft. Außerdem wirkt er gegen Schimmel: Efeu kann der Luft innerhalb von zwölf Stunden bis zu 80 Prozent aller Schimmelsporen entziehen. Er ist - fachmännisch verarbeitet – schleimlösend, hustenlindernd und entzündungshemmend. Er bietet bietet Tieren wie Bienen, Schmetterlingen, Amseln und Grünfinken Lebensraum. Er ist Brutstätte für viele Vögel wie Buchfink und Haussperling, Amsel, Gartengrasmücke und Grünfink.



So unterstützt die Deutsche Gesellschaft für Hydrokultur in Kooperation mit Verbänden und dem Deutschen Naturwerk für Pflanzensammlungen die Deutsche Efeugesellschaft und Efeuliebhaber auf der Suche nach Efeusorten, Efeusammlungen sowie Efeuspezialisten.

Die Deutsche Efeugesellschaft lädt gemeinsam mit Schloss Dennelohe ein zu den beiden großen Efeutagen am Wochenende 12. und 13. Oktober 2024.

