Sommerurlaub am Bodensee noch kurzfristig buchen

Wer seinen Urlaub an einem der schönsten Seen in Deutschland verbringen möchte, findet dazu aufInspirationen, Freizeitmöglichkeiten, Unterkünfte und weitere Urlaubsangebote am Wasser. Vor allem an heißen Sommertagen bietet der Bodensee unzählige Möglichkeiten für perfekte Urlaubstage und verspricht Urlaubern genussvolle Tage voller Erholung, Entspannung und Urlaubsfreude. Wir möchten Ihnen einige dieser Highlights präsentieren, die Urlaubsgäste und Tagesausflügler in den bevorstehenden Sommerwochen erwarten:Ein absolutes Highlight in dieser Saison ist die Eröffnung des neuen Museumsgebäudes der Pfahlbauten in Unteruhldingen. Das modernisierte Museum bietet auf zwei Ebenen faszinierende Einblicke in das Leben der Pfahlbauer und ist ein absolutes Muss für alle Geschichts- und Archäologieliebhaber. Besucherinnen und Besucher können hier eine faszinierende Reise in die Geschichte der Pfahlbauten unternehmen und hautnah erleben, wie die Menschen zur Stein- und Bronzezeit lebten.Einzigartige Ausblicke und eine unvergessliche Zeit auf dem Wasser: Das verspricht eine Schifffahrt auf dem Bodensee. Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) feiern in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen und laden Gäste wie Einheimische dazu ein, dieses besondere Jubiläum im Rahmen einiger Erlebnisfahrten gemeinsam zu feiern. Spannende Einblicke in die Geschichte dieser traditionsreichen Schifffahrtsgesellschaft sowie noch mehr Wissenswertes rund um die Schifffahrt gibt zudem Frank Weber, Geschäftsführer der BSB, in der neuen ECHT BODENSEE Podcast-Folge.Mit dem Podcast „Wie im frühen Mittelalter – Was den Campus Galli so besonders macht“ entführen wir Hörerinnen und Hörer in die Welt der mittelalterlichen Klosterstadt bei Meßkirch. Dr. Hannes Napierala, Geschäftsführer der Klosterstadt, verrät bereits im Interview spannende Geschichten und Hintergründe über dieses außergewöhnliche Projekt, das die Vergangenheit zum Leben erweckt. Noch lohnender ist jedoch der Besuch der Mittelalterbaustelle, die gleichermaßen ein Forschungsprojekt wie ein Freilichtmuseum ist.Alle aktuellen Podcast-Folgen gibt es unter www.bodensee-podcast.de Der Rheinfall, Europas größter Wasserfall, beeindruckt durch seine schiere Kraft und Schönheit. Das tosende Wasser und die majestätische Kulisse bieten ein einmaliges Naturschauspiel, das man vor Ort aus nächster Nähe erleben kann. Der derzeit hohe Wasserstand macht den Rheinfall zu einem besonders spektakulären Anblick, den man sich nicht entgehen lassen sollten. Unser Tipp: Mit dem Bodensee Ticket genießen Gäste eine entspannte Anreise in die Schweiz und in Kombination mit der ECHT BODENSEE CARD (EBC) erhalten sie das Ticket sogar vergünstigt. Die EBC ermöglicht allen Übernachtungsgästen in den teilnehmenden Gemeinden freie Fahrt im bodo-Verkehrsverbund und weitere Vorteilsleistungen während ihres Aufenthaltes.Die Sonderausstellungen des Kunstmuseums Lindau haben sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Kulturlebens am Bodensee entwickelt und erreichen auch überregional eine immer breitere Öffentlichkeit. Seit 2011 zeigt das Museum Lindau in den großen Sonderausstellungen im Sommer Kunst der Klassischen Moderne. Kulturinteressierte sollten sich in diesem Sommer die Sonderausstellung zu "Christo und Jeanne-Claude – Ein Leben für die Kunst" nicht entgehen lassen. Die Ausstellung bietet tiefe Einblicke in die Kunstgeschichte und die Möglichkeit, weltberühmte Werke aus nächster Nähe zu betrachten.Auch für Familien gibt es in diesem Sommer einiges zu erleben: Ein Besuch im Ravensburger Spieleland oder ein abenteuerlicher Tag auf dem Affenberg bei Salem sorgen für Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein. Das Ravensburger Spieleland bietet rund 70 Attraktionen, von aufregenden Fahrgeschäften bis hin zu interaktiven Spielbereichen, die speziell auf Kinder und ihre Familien zugeschnitten sind. Zu den Neuheiten in diesem Jahr zählen das neue Maskottchen Lotti Karotti, der bekannte Hase aus dem gleichnamigen Kinderspiel oder die woom bike area, auf welcher die Kinder zwischen eineinhalb und fünf Jahren mit superleichten Lauf- und Fahrrädern über einen Übungsparcours flitzen können. Der Treewalk auf dem Affenberg in Salem hingegen entführt Besucherinnen und Besucher in luftige Höhen, wo sie zwischen den Bäumen klettern und die faszinierende Tierwelt hautnah erleben können. Ein unvergessliches Abenteuer für alle Altersgruppen.Abgerundet wird das abwechslungsreiche Angebot durch den Besuch im Hopfengut No. 20, wo Gäste im neuen Biergarten die Seele baumeln lassen und mehr über die Kunst des Bierbrauens erfahren können. Das Hopfengut No. 20 ist nicht nur eine Oase für Bierliebhaber, sondern auch ein Ort der Entspannung und des Genusses. Im Biergarten können die Besucherinnen und Besucher regionale Bierspezialitäten probieren und gleichzeitig alles über den Herstellungsprozess und die Geschichte des Bierbrauens lernen.Diese vielfältigen Erlebnisse machen die Sommerwochen zu einer besonderen Zeit für die ganze Familie. Egal, ob Gäste nach Abenteuer, Kultur oder Entspannung suchen – in dieser Saison ist für jeden etwas dabei!Ob allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie – ob Hotel, Pension, Ferienwohnung oder Bauernhof: Am Bodensee findet jeder die perfekte Unterkunft für eine Auszeit voller Abwechslung und Entspannung. Auch wer kurzfristig plant, wird für den bevorstehenden Sommer noch fündig und kann sich seine Traumunterkunft direkt online sichern. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter buchen.echt-bodensee.de