„Lichterglanz & Rauhnachtzauber“ in Meersburg
Wintererlebnisse am Bodensee: Lichtinstallation, Rauhnacht‑Traditionen und Eventtage am 27. & 28. Dezember
Magisches Leuchten vom 27.11.25 – 6.1.26
Winterliche Eventtage am 27. und 28. Dezember
Wenn sich das Jahr seinem Ende nähert, Dunkelheit, Kälte und trübes Wetter Mensch und Natur im Griff haben und selbst der geschäftige Bodensee im Winterschlaf liegt, beginnt eine Zeit, die in alten Sagen als besonders geheimnisvoll gilt: die zwölf Rauhnächte zwischen Weihnachten und Dreikönig. Früher glaubte man, dass in diesen Nächten die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits verschwimmen, dass alte Geschichten neu erwachen und Wünsche für das kommende Jahr Gestalt annehmen. Wenn alle Weihnachtsmärkte der Region bereits ihre Stände abgebaut haben, greift die Stadt Meersburg diesen uralten Zauber auf und spinnt daraus ein neues Fest: „Lichterglanz & Rauhnachtzauber“ verbindet Geschichte und Gegenwart, Licht und Dunkel, Stille und Lebensfreude miteinander.
Magisches Leuchten – Ein Winter voller Licht
Bereits seit dem 27. November 2025, mit Einbruch der frühen Abenddämmerung, legt sich mit dem „Magischen Leuchten“ ein ganz eigener Zauber über die malerische Meersburger Altstadt. Ausgewählte Fassaden und Plätze erstrahlen in sanftem, festlichem Licht und schaffen mehr als reine Illumination. Das Licht wird zum Erzähler, die Gassen zur Bühne, die Häuserzeilen zu Statisten einer winterlichen Märchenszenerie. Bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 2026 begleitet diese ungewöhnliche Installation Gäste und Einheimische durch Advent, Weihnachten und die Zwölfnächtezeit. In dieser atmosphärischen Kulisse lässt sich hervorragend Bummeln, Genießen, Verweilen und Innehalten. Ergänzt wird das Lichtererlebnis durch besondere Aktionen und kulinarische Angebote der Meersburger Betriebe.
Winter-Eventtage zwischen den Jahren
Den dramaturgischen Höhepunkt von „Lichterglanz und Rauhnachtzauber“ bilden die beiden Winter-Eventtage am Samstag, 27. und Sonntag, 28. Dezember 2025 – jene magischen Stunden „zwischen den Jahren“, wenn das Vergangene nachklingt und das Kommende bereits an die Tür klopft. Dreh- und Angelpunkt ist die Vorburggasse mit dem angrenzenden vineum bodensee, wo ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen für Kurzweil und Unterhaltung sorgt.
Sowohl am Samstag als auch am Sonntag stillen ab 14 Uhr die „Bass & Bite-Foodtrucks“ den kleinen und den großen Hunger, sorgt ein liebevoll gestaltetes Nostalgie-Karussell für leuchtende Kinderaugen und taucht der Circus Casanietto jeweils um 17:30 Uhr den Schlossplatz in eine farbenfrohe Lichterwelt.
Eine „Rauhnachtzauber-Kräuterwanderung“ mit anschließendem Workshop zum Kräuterräuchern liefert am Samstag eine nachhaltige Alternative für Silvester und die Kleinen lädt der Familientreff Meersburg e.V. zur kreativen Bastelaktion in den Saal des vineum bodensee. Für Teenager sorgt ab 18:30 Uhr DJ-Chris in der Torkelhalle des vineum bodensee für gute Stimmung, bevor er dann ab 20:00 Uhr für die Erwachsenen auflegt.
Am Sonntag lädt die Kinderstiftung Bodensee zur Vorlesestunde ein. Das Kinderkino mit dem „Kleinen Gespenst“ lehrt anschließend dem kleinen Publikum das Gruseln. Ein Glühweinspaziergang führt durch die winterlichen Reben und die Friedhofsführung unterhält mit spannenden Geschichten und historischen Hintergründen. Abends singt die älteste Kultband der Region, die „Ghostriders“, von blauen Wildlederschuhen, von rasanten Touren mit Daddy’s Cadillac, von der coolen Juke-Box-Kneipe, von Petticoats und von heißen Girls.
Auch wer die Rauhnächte mit einem ausgiebigen Besuch in der neuen Meersburg Therme begehen will, kommt in Meersburg auf seine Kosten. Das frisch renovierte Meersburger Day-Spa bietet mit Erholung, Entspannung, Erfrischung „Wellness hoch drei“ und hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet – außer am 24. und am 25. Dezember. Am 31. Dezember schließt die Meersburg Therme bereits um 18 Uhr.
Mit „Lichterglanz & Rauhnachtzauber“ lädt Meersburg dazu ein, das Jahresende bewusst zu erleben, Altes loszulassen und sich mit guter Energie auf das Neue einzustimmen. Zwischen leuchtenden Fassaden, Spiel, Spannung und Genuss sowie uralten Geschichten zeigt sich Meersburg als Stadt, die Tradition bewahrt und zugleich mit mutigen Ideen in die Zukunft leuchtet. Meersburg lässt den Zauber der Rauhnächte lebendig werden – und schenkt ein Stück winterliches Licht für das neue Jahr.
Die Schifffahrten zum Christmas Garden finden bis zum 3. Januar weiterhin freitags und samstags statt, sowie zusätzlich am Donnerstag, 25.12.2025. Tickets erhalten Sie direkt bei der BSB oder an Bord. Bitte beachten: Der Eintritt in den Christmas Garden muss separat zu den Schifffahrkarten erworben werden.
Weitere winterliche Veranstaltungs-Highlights finden Interessierte unter www.meersburg.de/Veranstaltungen.