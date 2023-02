Frühlingstipps für den Bodensee

Übernachten zwischen blühenden Apfelbäumen

Wenn die Frühlingsonne über den Bodensee blinzelt, recken nicht nur die Frühlingsblüher ihre jungen Triebe in Richtung Sonne – auch die Urlauber und Tagesgäste lockt es aus ihrer Winterstarre heraus, aus den Großstädten oder dem Umland. Sie wollen ans oder aufs Wasser. Kein Wunder, denn der Bodensee ist beliebter denn je! Das unterstreicht auch die Auszeichnung zum „Lieblingssee Deutschlands“ 2022, bei dem über 190.000 Internetnutzer über die Online-Plattform seen.de für den Bodensee abgestimmt haben.



Die Bodensee-Gastgeber sind bereit für die neue Saison, haben die Winterpause teilweise für Modernisierungen genutzt oder sogar ein neues Angebot auf die Beine gestellt. Ein schönes Bespiel dafür sind die Streuobst Chalets in Neukirch im Bodenseekreis, östlich von Tettnang. Das Einzigartige: Die Gäste übernachten in Baumhäusern auf Stelzen, inmitten einer Streuobstwiese. Mit einem Heißgetränk in der Hand, können Gäste beim ersten Recken und Strecken nach dem Aufstehen den Blick auf blühende Apfelzweige und über die hügelige Landschaft genießen. Gerade im Frühling sind die blühenden Apfelbäume nicht nur ein Hingucker – sie riechen auch noch verführerisch. Wer bekommt da nicht Lust, in einen knackigen Apfel zu beißen? Kein Problem! Die Keller der regionalen Obstbauern in der Region sind voller knackig-frischer Äpfel verschiedenster Sorten. Die Streuobst Chalets von Familie Arnegger haben auch für kleinere Gäste viel zu bieten: Kinder dürfen beispielsweise bei der Fütterung der Tiere dabei sein, Opa Josef beim Schnapsbrennen zuschauen oder geduldig ihr Stockbrot am Lagerfeuer backen.



Auch andere Ferienhöfe kommen mit ihrem Konzept des ländlichen Urlaubs im Bodensee-Umland gut an, weiß Mirjam Mayer vom Bio-Obstgut Oberhof bei Überlingen. Das Thema Nachhaltigkeit rückt dabei immer mehr ins Bewusstsein der Gäste. Auch eine Studie von booking.com zeigt: 71 % der Urlauber möchten ihren Urlaub nachhaltiger gestalten. Aus diesem Grund hat die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH das Siegel ECHT nachhaltig Unterkunft eingeführt und Gastgeber ausgezeichnet, wenn sie die notwendigen Kriterien erfüllen. Wiederkehrer und Einheimische wissen: Zur schönsten Zeit am Bodensee gehören sicherlich die Frühlingswochen, die vom 10. März bis 29. Mai stattfinden. Dann nämlich stellen die Bodenseegemeinden zwischen Bodmann-Ludwigshafen und Lindau besondere Frühlingsangebote vor, Gastronomen setzen insbesondere Bärlauch- oder Spargelgerichte auf die Speisekarte und die Schiffsbetriebe laden zu besonderen Ausflugsfahrten ein. Ein besonderes Frühlings-Highlight ist ein Spaziergang durch das Eriskircher Ried während der Irisblüte. Aber auch für weitere Wander- und Radtouren durch blühende Obstplantagen und Tulpenfelder ist der Frühling die beste Reisezeit.