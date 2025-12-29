Fasnacht am Bodensee 2026: Jubiläen, Narrensprünge und lebendige Tradition der schwäbisch-alemannischen Fasnacht
Meersburg feiert 666 Jahre Fasnacht, Stockach 675 Jahre Narrengericht – Höhepunkte der fünften Jahreszeit rund um den Bodensee
Närrisches Brauchtum und lebendige Tradition
Die schwäbisch-alemannische Fasnacht zählt zu den ältesten Bräuchen im Südwesten. Anders als beim rheinischen Karneval stehen hier farbenprächtige Kostüme, das sogenannte Häs, handgeschnitzte Holzmasken und traditionsreiche Fasnachtsfiguren im Mittelpunkt. Der Dreikönigstag am 6. Januar markiert den traditionellen Beginn der fünften Jahreszeit. An diesem Tag schnellen nach uraltem Brauch die Karbatscher mit Peitschenknallen die Fasnacht ein. Die Hauptfasnacht startet am Fasnachtsdonnerstag, dem Schmotzigen Dunschtig, in diesem Jahr am 12. Februar, und endet am Aschermittwoch, dem 18. Februar 2026. Bevor die 40-tägige Fastenzeit beginnt, gehören Fasnachtskrapfen und -küchlein zur Tradition. Die Schmalzgebäcke prägen die närrischen Wochen kulinarisch und sind in den Bäckereien der Region ebenso zu finden wie in heimischen Küchen.
Großes Jubiläumswochenende in Meersburg
Meersburg setzt 2026 mit vier Jubiläen ein Ausrufezeichen im närrischen Kalender. Die Kleinstadt am Bodensee gehört zu den ältesten Fasnachtshochburgen im deutschsprachigen Raum. Eine Urkunde aus dem Jahr 1360, archiviert im Landesarchiv Karlsruhe, erwähnt die Fasnacht in Meersburg erstmals offiziell. Neben dem 666-jährigen Jubiläum feiern auch drei Gruppierungen der Narrenzunft Schnabelgiere Meersburg e. V. runde Geburtstage: die Burghexen ihr 30-jähriges, die Hänsele ihr 50-jähriges und die Glonke ihr 70-jähriges Bestehen.
Das Jubiläumswochenende beginnt am Freitag, 6. Februar 2026, mit dem Hexenjubiläumsball in der Sommerthalfesthalle ab 18:30 Uhr. Am Samstag folgt um 14:30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Heimsuchung. Ab 17:00 Uhr startet in der Unterstadt der Dämmerumzug mit rund 1.500 Hästrägern, der mit dem Narrenbaumstellen auf dem Marktplatz endet. Den Höhepunkt bildet am Sonntag der große Jubiläumsumzug mit etwa 4.500 Hästrägern aus dem gesamten süddeutschen Raum. Ab 13:00 Uhr ziehen regionale und überregionale Zünfte durch die Gassen Meersburgs. Niklas Bergmoser, Kanzleirat der Narrenzunft Schnabelgiere Meersburg e. V., blickt voller Vorfreude auf das Wochenende: „Wir freuen uns, viele Zünfte, auch überregional und nicht nur aus dem Bodenseekreis, begrüßen zu dürfen. So können wir dem Publikum eine bunte Mischung zeigen."
675 Jahre Stockacher Narrengericht
Das Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken tagt seit dem Jahr 1351 und damit seit 675 Jahren jährlich am Schmotzigen Dunschtig. Politische Obrigkeiten müssen sich auf der Anklagebank verantworten, während das Narrengericht die Anklagepunkte auf humorvolle Weise verhandelt und die Angeklagten verspottet. Prominente Gäste wie Angela Merkel (2001), Friedrich Merz (2004) und Winfried Kretschmann (2014) mussten sich bereits dem närrischen Urteil stellen. Wer in diesem Jahr auf der Anklagebank Platz nehmen muss, bleibt bis zum Dreikönigstag das gut gehütete Geheimnis der Stockacher Narrenzunft. Weitere Einblicke und Hintergründe, warum sich die Mächtigen im Land Jahr für Jahr dem Urteil der Stockacher Narren beugen, erzählt Rainer Vollmer, Artdirektor beim Narrengericht, in einer Folge des Bodensee Podcasts unter www.echt-bodensee.de/podcast und auf gängigen Podcast-Plattformen.
Stockach feiert zudem vom 23. bis 25. Januar 2026 ein großes Narrentreffen, mit Wirtshaus-Fasnet, einem Nachtumzug, Brauchtumsaufführungen, einer Narrenmesse und dem Highlight am Sonntag: der große Narrensprung mit 6.000 Hästrägern.
Hier springen die Narren
Neben den Jubiläen in Meersburg und Stockach prägen zahlreiche Narrensprünge die Fasnachtszeit am nördlichen Bodenseeufer. Zu den Höhepunkten zählen der Narrensprung auf der Lindauer Insel am 1. Februar 2026, der große Narrensprung in Friedrichshafen am 14. Februar 2026, sowie der traditionelle Überlinger Hänselejuck, ebenfalls am 14. Februar 2026. Am Rosenmontag, 16. Februar 2026, ziehen die Narren beim großen Narrensprung durch Meßkirch.
Weitere Informationen zur schwäbisch-alemannischen Fasnacht und allen Veranstaltungen rund um die Feierlichkeiten finden Interessierte unter www.echt-bodensee.de/fasnacht.
Jubiläumsumzug in Meersburg (Sonntag, 08.02.2026): Jubiläumsumzug
Großes Narrentreffen Stockach: Großes Narrentreffen Stockach 2026