Der Bodensee blüht auf!

Den Frühlingsgefühlen vom 13. März bis 31. Mai 2020 bei den Frühlingswochen am Bodensee freien Lauf lassen. Die Orte auf deutscher Seeseite präsentieren Ihre Veranstaltungshighlights, leckere saisonale Gerichte und entspannende Frühjahrsarrangements.Entspannt beginnt das Jahr im Frühjahr am Bodensee: Die ersten Frühlingssonnenstrahlen locken aus den Häusern, die Natur erwacht zu neuem Leben und zeigt sich von seiner schönsten Seite, lädt zum aktiv werden ein und verwöhnt mit dem frischen Duft der Blüten. Von März bis Mai ist die ideale Zeit für Genuss, Gemeinschaft und aktive Erlebnisse in der Natur. Genau dies verbinden die zahlreichen Veranstaltungen am Bodensee während der Frühlingswochen. Lernen Sie den See auf eine neue Art kennen!Ob mit der Familie, zu zweit oder alleine mit dem Rucksack auf dem Rücken – es lohnt sich, die Region zu Fuß oder auf zwei Rädern zu erkunden. Gemütlich über einen Ostermarkt schlendern oder auf einer Genusswanderung Wildkräuter am Wegesrand suchen und später in der Küche zu einem leckeren Buffet verarbeiten. Auf geführten Radtouren durch das Bodensee-Umland gelangen Besucher vorbei an blühenden Obstbäumen und einem atemberaubenden Alpenpanorama am ruhigen See.Noch erlebnisreicher wird der Trip an den Bodensee in geselliger Runde, gemeinsam mit Obstbauern und Einheimischen vor Ort. Zahlreiche regionale Erzeuger laden dazu ein, bei einem der vielseitigen Events wie Spargelführungen, Weinproben, Degustationen Schaubrennen von Edelbrand mehr über den Obstanbau am Bodensee zu erfahren. Die Traditionsbetriebe machen es möglich, ein Stückchen Bodensee-Urlaub anschließend abgefüllt in Flaschen oder Gläsern mit nach Hause zu nehmen. Mit allen Sinnen genießen lässt es sich auch bei den Überlinger Heimatgenüssen, bei denen die ortsansässigen Gastronomen die Besucher mit regionalen Spezialitäten aus der Jahreszeit verköstigen.Die Frühlingsfrische rund um den Bodensee erleben Bodenseegäste zudem bei den zahlreichen Blütenfesten und Gartentagen. Ein weiterer Höhepunkt während der Frühlingswochen ist die Fülle an Konzerten, die sowohl Freunde klassischer Klänge als auch Blues-Musikfans begeistert.Besonders köstlich wird es in der Region dann pünktlich zu den Frühlingswochen, wenn der frische Spargel und die aromatischen Kräuter wieder Einzug auf die saisonalen Speisekarten der Restaurants feiern. Feines Ragout vom Spargel und Kartoffeln in Wildkräuter-Sauce mit gebratenem Bodenseefelchen im Restaurant „Blauer Affe“ in Bodman-Ludwigshafen oder doch eher Hopfensprossen mit Kräuterflädle und Wildkräutersalat im Hopfengut No20 in Tettnang? In den 13 teilnehmenden Restaurants verwöhnen Gastronomen ihre Gäste mit vielfältigen saisonalen Angeboten und einer abwechslungsreichen Auswahl an überraschenden und kreativen Menüvariationen – von der Vorspeise bis zum Dessert.Bodensee, Frühling und Pauschale: Aus diesen drei Stichworten ergibt sich ein unvergesslicher Urlaub. Gerade im Frühjahr wartet am See eine unvergleichbare Vielfalt auf Besucher, von Erholung über Kulinarik bis hin zu Wellness und sportlichen Aktivitäten. Kurz gesagt: Die Urlaubsregion bietet die perfekte Möglichkeit, es sich rundum gut gehen zu lassen. Unter 13 Pauschalangeboten, die die Gastgeber mit Liebe und Insiderwissen geschnürt haben und man selbst nicht mehr lange zu planen braucht, ist garantiert für jeden etwas dabei. Es ist Zeit für eine Auszeit: Einfach ankommen und genießen, das ist ECHT BODENSEE.Ailingen, Bermatingen, Bodman-Ludwigshafen, Deggenhausertal, Frickingen, Friedrichshafen, Hagnau, Heiligenberg, Immenstaad, Kressbronn, Langenargen, Lindau, Markdorf, Meersburg, Neukirch, Nonnenhorn, Oberteuringen, Owingen, Salem, Sipplingen, Stockach, Tettnang, Überlingen und Wasserburg.Die handliche Broschüre zum Download oder Bestellen gibt es unter www.frühlingswochen-bodensee.de