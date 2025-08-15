Coolcation am Bodensee
Echt Bodensee gibt Tipps zur Abkühlung
Erfrischende Plätze
Eine Übersicht der schönsten kühlen Orte rund um den Bodensee sowie zahlreiche Empfehlungen für unvergessliche Sommertage sind von nun an unter www.echt-bodensee.de/... zu finden. Die Highlights der Abkühlungsangebote erstrecken sich entlang des gesamten nördlichen Bodenseeufers von Bodman-Ludwigshafen bis Lindau.
Seebad Lindenhof
Unter mächtigen Baumkronen mit Blick auf das Alpenpanorama lässt sich hier herrlich entspannen. Der direkte Seezugang ist kostenfrei und das Strandcafé versorgt Gäste mit Snacks und erfrischenden Getränken.
Wanderung entlang der Argen
Die Route führt von Langenargen aus durch das Naturschutzgebiet. Unter dem Blätterdach der Bäume herrscht angenehme Kühle und an mehreren Stellen lädt das Flussbett zu einer erfrischenden Pause im Wasser ein.
Seeliebe Beach Club
Kühlende Getränke gibt es im Seeliebe Beach Club in Sipplingen. Perfekt, um den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Neue App für kühle Orte
Ein Zusatzangebot hat die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) geschaffen und eine Übersicht der kühlen Orte im gesamten Land in einer neuen App „Kühle Orte in Baden-Württemberg“ veröffentlicht. Die App steht in allen gängigen App Stores zum kostenfreien Download zur Verfügung.