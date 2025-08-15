Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032631

Deutsche Bodensee Tourismus GmbH Karlstraße 13 88045 Friedrichshafen, Deutschland http://echt-bodensee.de/
Ansprechpartner:in Frau Theresa Keßler +49 7541 3783428
Logo der Firma Deutsche Bodensee Tourismus GmbH

Coolcation am Bodensee

Echt Bodensee gibt Tipps zur Abkühlung

(lifePR) (Friedrichshafen, )
An heißen Sommertagen gibt es kaum etwas Erfrischenderes als einen Sprung ins kühle Nass. Der Bodensee bietet Urlaubsgästen, Einheimischen und Spontanreisenden zahlreiche Möglichkeiten, heiße Tage entspannt und abwechslungsreich zu genießen. Schattenplätze am Ufer laden zum Verweilen ein, attraktive Wander- und Radwege führen durch kühle Wälder und entlang des Wassers, und angesagte Strandbars sorgen für Erfrischung von innen. Wer Inspiration für eine erholsame „Coolcation“ sucht, findet bei Echt Bodensee ab sofort eine Fülle an Tipps.

Erfrischende Plätze

Eine Übersicht der schönsten kühlen Orte rund um den Bodensee sowie zahlreiche Empfehlungen für unvergessliche Sommertage sind von nun an unter www.echt-bodensee.de/... zu finden. Die Highlights der Abkühlungsangebote erstrecken sich entlang des gesamten nördlichen Bodenseeufers von Bodman-Ludwigshafen bis Lindau.

Seebad Lindenhof

Unter mächtigen Baumkronen mit Blick auf das Alpenpanorama lässt sich hier herrlich entspannen. Der direkte Seezugang ist kostenfrei und das Strandcafé versorgt Gäste mit Snacks und erfrischenden Getränken.

Wanderung entlang der Argen

Die Route führt von Langenargen aus durch das Naturschutzgebiet. Unter dem Blätterdach der Bäume herrscht angenehme Kühle und an mehreren Stellen lädt das Flussbett zu einer erfrischenden Pause im Wasser ein.

Seeliebe Beach Club

Kühlende Getränke gibt es im Seeliebe Beach Club in Sipplingen. Perfekt, um den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Neue App für kühle Orte

Ein Zusatzangebot hat die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) geschaffen und eine Übersicht der kühlen Orte im gesamten Land in einer neuen App „Kühle Orte in Baden-Württemberg“ veröffentlicht. Die App steht in allen gängigen App Stores zum kostenfreien Download zur Verfügung.

Deutsche Bodensee Tourismus GmbH

Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) ist die Marketinggesellschaft und der touristische Dachverband für die nördliche Bodenseeregion. Gesellschafter der DBT sind die Landkreise Bodenseekreis, Lindau und Sigmaringen sowie die beiden Kommunen Stockach und Bodman-Ludwigshafen. Die DBT vertritt 39 Gemeinden. Sie hat ihren Sitz in Friedrichshafen. Geschäftsführerin der DBT ist Frau Ute Stegmann. Die DBT verantwortet das Destinationsmanagement für das Geschäftsgebiet und die dazugehörende Dachmarke "Echt Bodensee".

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.