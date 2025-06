Zum Welttag gegen die Misshandlung älterer Menschen: Deutsche Alzheimer Gesellschaft ruft zu verstärktem Schutz von Menschen mit Demenz auf

Mehr Sensibilisierung und Aufklärung:

Öffentliche Kampagnen und Bildungsangebote sollen das Bewusstsein für die Gefahren von Misshandlung und Vernachlässigung schärfen und darüber informieren, wie man Anzeichen erkennt und handelt. Mehr Unterstützung für Pflegekräfte und Angehörige:

Pflegekräfte und Familienmitglieder, die Menschen mit Demenz betreuen, benötigen umfassende Unterstützung und Schulungen, um Überforderung und Stress zu vermeiden, die zu Vernachlässigung und Misshandlung führen können. Bessere Schutzmechanismen und Hilfeangebote:

Polizei, Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und alle anderen, die im beruflichen Zusammenhang Kontakt zu Menschen mit Demenz haben, müssen sensibilisiert sein und Anzeichen für Gewalt erkennen können. Beratungsangebote zu dem Thema müssen flächendeckend aufgebaut werden.

Anlässlich des Welttags gegen die Misshandlung älterer Menschen am 15. Juni appelliert die Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) an die Öffentlichkeit, die Politik und die Gesundheitsinstitutionen, den Schutz älterer Menschen mit Demenz und die Unterstützung der Pflegenden zu einem Thema mit höchster Priorität zu machen. Millionen ältere Menschen werden jedes Jahr weltweit zu Opfern von Missbrauch, Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. Menschen mit Demenz sind hierbei besonders gefährdet.„Wie häufig Menschen mit Pflegebedarf und Demenz in Deutschland tatsächlich von Gewalt betroffen sind, wissen wir nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass nur die wenigsten Fälle an die Öffentlichkeit gelangen“, so Swen Staack, 1. Vorsitzender der DAlzG. „Diese Menschen können sich aufgrund ihrer Krankheit nicht selbst wehren oder um Hilfe bitten, deshalb brauchen sie besonderen Schutz und ein sensibilisiertes Umfeld.“Misshandlung und Vernachlässigung sind häufig ein Resultat der Überforderung von Pflegenden. Zum Schutz der Betroffenen gehört daher zwingend die Unterstützung der pflegenden Angehörigen, eine gute Qualifizierung der beruflich Pflegenden, insbesondere zu Demenz, sowie Arbeitsbedingungen, unter denen eine qualitative Pflege möglich ist.Da in den letzten Jahren viel zu wenig passiert ist, um die Situation zu verbessern, fordert die Deutsche Alzheimer Gesellschaft nach wie vor:Zum Welttag gegen die Misshandlung älterer Menschen ruft die Deutsche Alzheimer Gesellschaft dazu auf, Solidarität zu zeigen. An der Misshandlung von älteren und pflegebedürftigen Menschen darf man nicht vorbeischauen. Jeder kann einen Beitrag leisten, sei es durch Aufmerksamkeit, Unterstützung von Betroffenen oder die Förderung entsprechender Initiativen.Für weitere Informationen und Unterstützung wenden Sie sich bitte an die Deutsche Alzheimer Gesellschaft oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.deutsche-alzheimer.de In Deutschland leben heute etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenzerkrankungen. Rund zwei Drittel davon werden in der häuslichen Umgebung von Angehörigen betreut und gepflegt. Jährlich erkranken etwa 400.000 Menschen neu. Ungefähr 60 Prozent davon haben eine Demenz vom Typ Alzheimer. Die Zahl der Demenzerkrankten wird bis 2050 auf 2,3 bis 2,7 Millionen steigen, sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt.