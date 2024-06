Zum Welttag gegen die Misshandlung älterer Menschen: Deutsche Alzheimer Gesellschaft ruft zu verstärktem Schutz von Menschen mit Demenz auf

Erhöhte Sensibilisierung und Aufklärung: Öffentliche Kampagnen und Bildungsangebote sollen das Bewusstsein für die Gefahren von Misshandlung und Vernachlässigung schärfen und darüber informieren, wie man Anzeichen erkennt und handelt.

Verbesserte Unterstützung für Pflegekräfte und Angehörige: Pflegekräfte und Familienmitglieder, die Menschen mit Demenz betreuen, benötigen umfassende Unterstützung und Schulungen, um Überforderung und Stress zu vermeiden, die zu Vernachlässigung und Misshandlung führen können.

Bessere Schutzmechanismen und Hilfeangebote: Polizei, Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und alle anderen, die im beruflichen Zusammenhang Kontakt zu Menschen mit Demenz haben, müssen sensibilisiert sein und Anzeichen für Gewalt erkennen können. Beratungsangebote zu dem Thema müssen flächendeckend aufgebaut werden.

Anlässlich des heutigen Welttags gegen die Misshandlung älterer Menschen am 15. Juni appelliert die Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) an die Öffentlichkeit, Politik und Gesundheitsinstitutionen, sich verstärkt für den Schutz älterer Menschen mit Demenz und die Unterstützung der Pflegenden einzusetzen. Weltweit werden jedes Jahr Millionen ältere Menschen Opfer von Missbrauch, Vernachlässigung und Ausbeutung. Menschen mit Demenz sind hierbei besonders gefährdet.„Gewalt gegen ältere Menschen, insbesondere gegen Menschen mit Pflegebedarf und Demenz, ist ein gravierendes und oft unsichtbares Problem“, erklärt Monika Kaus, Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. „Diese Menschen sind aufgrund ihrer Krankheit besonders verletzlich und benötigen unseren Schutz in besonderem Maße.“Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft fordert daher:"Wir alle tragen die Verantwortung, unsere älteren Mitbürger zu schützen und ihnen ein würdiges und sicheres Leben zu ermöglichen", betont Monika Kaus. "Besonders Menschen mit Demenz dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Ihr Schutz und ihr Wohlbefinden müssen oberste Priorität haben."Zum Welttag gegen die Misshandlung älterer Menschen ruft die Deutsche Alzheimer Gesellschaft dazu auf, Solidarität zu zeigen und gemeinsam gegen die Misshandlung von älteren und pflegebedürftigen Menschen vorzugehen. Jeder kann einen Beitrag leisten, sei es durch Aufmerksamkeit, Unterstützung von Betroffenen oder die Förderung entsprechender Initiativen.Für weitere Informationen und Unterstützung wenden Sie sich bitte an die Deutsche Alzheimer Gesellschaft oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.deutsche-alzheimer.de In Deutschland leben heute etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenzerkrankungen. Rund zwei Drittel davon werden in der häuslichen Umgebung von Angehörigen betreut und gepflegt. Jährlich erkranken etwa 400.000 Menschen neu. Ungefähr 60 Prozent davon haben eine Demenz vom Typ Alzheimer. Die Zahl der Demenzerkrankten wird bis 2050 auf 2,4 bis 2,8 Millionen steigen, sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt.