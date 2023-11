Neue Schulungsmaterialien zu Demenz für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser

Wie sollen die Mitarbeitenden des krankenhausinternen Patiententransports reagieren, wenn sie von orientierungslosen Patientinnen oder Patienten laufend gefragt werden, wo man sei und was denn los sei? Oder: Wie kann eine Reinigungskraft richtig damit umgehen, wenn sie des Stehlens bezichtigt wird? – Damit die zahlreichen Mitarbeitenden in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, die nicht für Pflege- und Betreuungsaufgaben zuständig sind, für den Kontakt mit Menschen mit Demenz besser sensibilisiert und vorbereitet sind, stellt die Initiative Demenz Partner der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz (DAlzG) jetzt neu erarbeitete Schulungs­materialien für diese Zielgruppe bereit. Diese wurden in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) und dem Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e.V. (VDAB) entwickelt und auf dem gestrigen Fachtag „Neues Denken Schaffen – die Initiative Demenz Partner und die Nationale Demenz Strategie“ der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.Monika Kaus, 1. Vorsitzende der DAlzG, sagt dazu: „Die Erstellung der Materialien ist eine Maßnahme im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie, und wir freuen uns, diese nun präsentieren zu können. Nun sind alle in der Maßnahme genannten Akteurinnen und Akteure gefragt, die Materialien in ihren Reihen bekannt zu machen und die Umsetzung der Schulungen zu unterstützen. Davon profitieren sowohl Menschen mit Demenz als auch die Mitarbeitenden und Einrichtungen selbst.“Die neuen Materialien für Personal ohne Pflege- und Betreuungsaufgaben sowie Materialien für weitere Berufsgruppen stehen kostenfrei zur Verfügung. Informationen dazu und zur Initiative Demenz Partner finden Sie unter www.demenz-partner.de Weitere Informationen zur Nationalen Demenzstrategie finden Sie hier: www.nationale-demenzstrategie.de Die Initiative Demenz Partner setzt sich seit 2016 dafür ein, Hemmschwellen und Unsicherheiten im Umgang mit Menschen mit Demenz abzubauen. Bundesweit werden in 90-minütigen kostenlosen Basiskursen wichtiges Grundwissen und Erfahrungen für den alltäglichen Umgang mit Menschen mit Demenz vermittelt. Denn Menschen mit Demenz begegnet man nicht nur in der Familie, sondern vielfach im Alltag, in der Nachbarschaft oder eben auch am Arbeitsplatz. Mittlerweile haben fast 108.000 Menschen eine solche Informationsveranstaltung besucht oder einen Kurs online absolviert.Träger der Initiative ist die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz. Sie ist eine Selbsthilfeorganisation, die sich bundesweit für die Verbesserung der Situation von Menschen mit Demenz und ihren Familien einsetzt. Heute gehören zu dem bundesweit tätigen Verein über 130 auf Landes- und regionaler Ebene organisierte Alzheimer-Gesellschaften.Die Initiative Demenz Partner wird vom Bundesgesundheitsministerium im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie finanziell unterstützt.Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe DemenzInitiative Demenz PartnerJessica Dinter, Anna GausmannKeithstraße 41, 10787 BerlinTel: 030 - 259 37 95 0Fax: 030 - 259 37 95 29E-Mail: info@demenz-partner.de Internet: www.demenz-partner.de