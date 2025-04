Der Demenz-Podcast feiert: Über 500.000 Downloads und Streams

Der Demenz-Podcast hat Grund zum Feiern: Mit insgesamt 500.000 Downloads und Streams zeigt sich der enorme Bedarf an verlässlichen Informationen und Unterstützung rund um das Thema Demenz. Der seit 2019 kostenfrei erscheinende Podcast richtet sich an alle, die sich mit Demenz auseinandersetzen – von Betroffenen und ihren Angehörigen bis hin zu Fachkräften, Ehrenamtlichen und weiteren Interessierten. Gestaltet wird der Demenz-Podcast von Christine Schön in Zusammenarbeit mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. und dem medhochzwei Verlag Der Demenz-Podcast bietet in etwa 30-minütigen Folgen fundierte Impulse zu aktuellen Fragestellungen, über die Autorin und Moderatorinmit wechselnden Gästen spricht. Jede Episode widmet sich dabei einem speziellen Thema und liefert praxisnahe Antworten, beispielsweise zur Gestaltung gemeinsamer Freizeit oder zu herausfordernden Verhaltensänderungen wie Aggression, Ängstlichkeit oder Misstrauen. Ergänzt werden die Beiträge durch rechtliche und finanzielle Hinweise – von Vollmachten über Schwerbehindertenausweise bis hin zur rechtlichen Betreuung bei Geschäftsunfähigkeit.Das Format ist auf Plattformen wie Spotify, und Apple Podcasts sowie über die Webseiten www.demenz-podcast.de und www.deutsche-alzheimer.de verfügbar. Zudem können Interessierte über einen Newsletter immer die neueste Folge abrufen. Die Produktion und Ausstrahlung des Demenz-Podcasts wird seit dem 1.8.2024 für ein Jahr gefördert durch die Deutsche Postcode Lotterie.Mit mittlerweile 73 Folgen, darunter diewie Episode 21 „Frontemporale Demenz“ und die ersten fünf Folgen mit teils bis zu, bestätigt der Erfolg des Formats den hohen Bedarf an fundierten und praxisnahen Informationen.Im vergangenen Jahr gab es ein besonderes Highlight für die Hörerinnen und Hörer: Beimfand ein exklusives Meet & Greet mit Autorin und Moderatorin Christine Schön und Autorin Helga Schneider-Schelte statt. Diese persönliche Begegnung bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, wertvolle Einblicke in die Arbeit hinter dem Podcast zu gewinnen und den lebendigen Austausch in der Demenz-Community hautnah zu erleben.Bei der Konzeption des Podcasts kann Autorin und ModeratorinHörfunkautorin mit Schwerpunkt Alter und Demenz sowie Redakteurin der Sendungsreihe „Hörzeit – Radio wie früher für Menschen mit Demenz“, durch ihre jahrelange Erfahrung auf einen fundierten Erfahrungsschatz aufbauen.Hörfunkautorin & RedakteurinDie wertvolle Arbeit des Podcasts stützt sich zudem auf langjährige Erfahrungen im Bereich Beratung und Betreuung, die durch die Expertinnen und Experten der Deutschen Alzheimer Gesellschaft beigetragen werden, etwa durch die Diplom-Sozialpädagogin, die bis Mai 2023 die Projektleitung des Alzheimer-Telefons inne hatte sowie durch, den 1. Vorsitzenden der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz:Diplom Sozialpädagogin und Familientherapeutin1. Vorsitzender, Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe DemenzDie beeindruckende Resonanz unterstreicht die Relevanz des Demenz-Podcasts als zentrale Informationsquelle und Stütze in herausfordernden Lebenssituationen. Mit praxisnahen Tipps, fundierten Experteninterviews und vielfältigen Perspektiven leistet das Format einen wichtigen Beitrag dazu, den Umgang mit Demenz offener und unterstützender zu gestalten.Geschäftsführerin medhochzwei VerlagWeitere Informationen zum Demenz-Podcast sowie alle bisherigen Episoden finden Sie unter www.demenz-podcast.de. Interessierte können sich zudem für den monatlichen Demenz-Podcast-Newsletter anmelden, um keine Folge zu verpassen.