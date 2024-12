35 Jahre: Hinsehen. Helfen. Handeln.

Ausführliche Berichte zu 35 Jahren Engagement für ein besseres Leben mit Demenz gibt es ab dem 6. Dezember 2024 in der neuesten Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift "Alzheimer Info".

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz (DAlzG) engagiert sich seit 35 Jahren für ein besseres Leben mit Demenz. Am 2. Dezember 1989 gründeten in Bad Boll Angehörige sowie ehrenamtlich und professionell Engagierte die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Zum Jubiläum betont die bundesweite Selbsthilfeorganisation die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Themas Demenz. Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sind Teil der Gesellschaft. Sie begegnen uns in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, im Beruf. Demenz geht uns alle an!Der Vorsitzende der DAlzG, Swen Staack, sagt zum Jubiläum: „35 Jahre erfolgreiches Selbsthilfeengagement zeigen: Die Selbsthilfe ist lebendig und wirkt. Die Angebote der inzwischen 130 Alzheimer-Gesellschaften bundesweit sind eine Stütze für die Familien. Sie vermitteln notwendige Informationen und zeigen immer wieder, dass Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen mit der Situation nicht allein sind.“Die Selbsthilfe wird auch in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Angesichts des Personalmangels in der Pflege werden es weiterhin und vermehrt die Angehörigen sein, die den Großteil der Begleitung, Betreuung und Pflege stemmen. Sie sind schon heute an der Grenze der Belastbarkeit, denn immer seltener finden sie ambulante oder (teil-)stationäre Unterstützungsangebote vor Ort. Auch eine gute Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ist weiter nicht in Sicht. Selbsthilfe-Angebote unterstützen in dieser Situation und helfen, das häusliche Umfeld zu stabilisieren.„Als Interessenvertretung für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen wird sich die DAlzG wie bisher fortwährend und deutlich dafür einsetzen, dass die Familien – egal wo sie leben – verlässlich verfügbare, bedürfnisgerechte Unterstützungsangebote finden. Zudem fordern wir eine Stärkung und zuverlässige finanzielle Ausstattung der Selbsthilfe und der Selbsthilfeorganisationen, die mit hohem, vor allem ehrenamtlichen Engagement die Familien unterstützen“, ergänzt Swen Staack.Material zum JubiläumIn Deutschland leben heute etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenzerkrankungen. Rund zwei Drittel davon werden in der häuslichen Umgebung von Angehörigen betreut und gepflegt. Jährlich erkranken etwa 400.000 Menschen neu. Ungefähr 60 Prozent davon haben eine Demenz vom Typ Alzheimer. Die Zahl der Demenzerkrankten wird bis 2050 auf 2,4 bis 2,8 Millionen steigen, sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt.