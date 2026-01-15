13. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft
„Zusammen Zukunft gestalten“ in Magdeburg: Call for Abstracts startet
Call for Abstracts
Bis zum 15. März 2026 können Interessierte aus den verschiedensten Bereichen ihre kurz zusammengefassten Vorschläge für Vorträge, Poster und Workshops zu einer Vielzahl von Kongressthemen einreichen.
Informationen zur Abstracteinreichung: www.demenz-kongress.de/abstracts.html
„Zusammen Zukunft gestalten“
„Heute gibt es eine Vielzahl an Angeboten zur Unterstützung und Entlastung für Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen. Immer neue Projekte werden den Bedürfnissen entsprechend initiiert und erfolgreich vor Ort umgesetzt“, sagt Swen Staack, 1. Vorsitzender der DAlzG. „Aber leider werden solche Ansätze noch viel zu selten in die Regelversorgung implementiert. Auf der anderen Seite erleben wir, dass selbst die Grundversorgung in immer mehr Regionen nicht ausreichend sichergestellt ist und Menschen notwendige Hilfe nicht erhalten. Die hohe und steigende Zahl von Menschen mit einer Demenzerkrankung, der lange Krankheitsverlauf und die große Belastung für die Betroffenen und ihre Angehörigen sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die vielen in Politik und Gesellschaft auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels bisher nicht ausreichend bewusst ist. Auf unserem Kongress wollen wir uns über innovative Ansätze, wegweisende Konzepte, gute Erfahrungen aus der Praxis und erfolgreiche Strategien austauschen. Ziel ist es Ideen zu entwickeln und in die Gesellschaft und Politik kommunizieren, wie wir die Zukunft zusammen so gestalten, dass wir alle – ob mit oder ohne Demenz – sie gerne und entsprechend unserer Bedürfnisse erleben möchten!“
Zum 13. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft werden 2026 rund 700 Teilnehmende in der Messe Magdeburg erwartet.
Informationen zum Kongress
Alle Informationen zum Kongress (Programm, Organisation, Registrierung, Akkreditierung) finden Sie auf der Kongressseite www.demenz-kongress.de.
Kongressorganisation
Kongress- und Kulturmanagement GmbH
Annett Loß
Rießnerstraße 12 B
99427 Weimar
Tel: 03643 – 246 81 26
E-Mail: annett.loss@kukm.de
www.kukm.de
Hintergrund
In Deutschland leben heute etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenzerkrankungen. Rund zwei Drittel davon werden in der häuslichen Umgebung von Angehörigen betreut und gepflegt. Jährlich erkranken etwa 400.000 Menschen neu. Ungefähr 60 Prozent davon haben eine Demenz vom Typ Alzheimer. Die Zahl der Demenzerkrankten wird bis 2050 auf 2,4 bis 2,8 Millionen steigen, sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt.