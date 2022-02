11. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft in Mülheim an der Ruhr: „Demenz: Neue Wege wagen?!“

Vom 29. September bis 1. Oktober 2022 findet in Mülheim an der Ruhr der 11. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz (DAlzG) statt. Der Kongress steht unter dem Motto „Demenz: Neue Wege wagen?!“ und wendet sich an Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen, haupt- und ehrenamtlich Engagierte aus Beratung, Betreuung, Pflege und Therapie sowie alle Interessierten.Bis zum 30. März 2022 können Interessierte aus den verschiedensten Bereichen ihre kurz zusammengefassten Vorschläge für Vorträge zu einer Vielzahl von Kongressthemen einreichen. Informationen zur Abstracteinreichung: www.alzheimer-kongress.de/abstracts.html „Das Thema Demenz ist mittlerweile in der öffentlichen Aufmerksamkeit angekommen – doch trotz dieses Erfolgs müssen wir weitere Entwicklungen anstoßen und eine umfassende Versorgung einfordern“, so Monika Kaus, die 1. Vorsitzende der DAlzG, in ihrem Grußwort zum Kongress. „Noch erleben Menschen mit Demenz und ihre Familien Ausgrenzung und ihre individuellen Bedürfnisse finden zu wenig Berücksichtigung. Ebenso muss die Versorgung (zum Beispiel in ländlichen Regionen) gleichermaßen gesichert sein. Altbewährtes muss umgesetzt und innovative Wege müssen beschritten werden – auch angesichts des Pflegenotstands. Auf dem Kongress wollen wir uns über praktische Erfahrungen, Ideen und Konzepte austauschen und in diesem Sinne nicht stehen bleiben, sondern weitergehen und neue Wege zu einer demenzfreundlichen Gesellschaft wagen.“Der 11. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft war ursprünglich für den Oktober 2020 geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte er zu diesem Zeitpunkt bedauerlicherweise nicht stattfinden. In diesem Jahr werden jedoch wieder mehr als 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Mülheim erwartet.Alle Informationen zum Kongress (Programm, Organisation, Registrierung, Akkreditierung) finden Sie auf der Kongressseite www.demenz-kongress.de Dr.HeikeDiekmann CongressCommunication consultingNeuenhöfer Allee 12550935 KölnTel: 0221 - 80 14 99 0E-Mail: info@heikediekmann.de , Internet: www.heikediekmann.de Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe DemenzNora Landmann, Susanna Saxl-ReisenFriedrichstraße 236, 10969 BerlinTel: 030 - 259 37 95 0, Fax: 030 - 259 37 95 29E-Mail: presse@deutsche-alzheimer.de , Internet: www.deutsche-alzheimer.de