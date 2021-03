Neue Attraktion an den Niagarafällen

Am 1. Juli 2021 wird an den Niagarafällen in Ontario eine neue Attraktion südlich der Horseshoe Falls eröffnet. Besucher können dort in Zukunft das historische Kraftwerkvon innen erkunden und interaktive Ausstellungen besuchen. Nachts erweckt ein beeindruckendes Ton- und Lichterlebnis das Gebäude durch modernste 3D-Projektionstechnik zum Leben. Ab dem 22. Juli werden unterirdische Teile der Station zugänglich gemacht, ein gläserner Aufzug fährt Interessierte 60 Meter in die Tiefe.Webseiten-link: https://www.niagaraparks.com/visit/attractions/canadian-niagara-power-generating-station/