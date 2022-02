Kanada lockert die Einreise-Regelungen

Reisende ohne kanadischen Pass benötigen weiterhin einen kompletten Impfschutz, um nach Kanada fliegen zu können. Ungeimpfte Kinder unter zwölf Jahren, die mit vollständig geimpften Eltern reisen, können weiterhin ohne Quarantäne einreisen, Einschränkungen bei bestimmten Aktivitäten sind mit den neuen Regelungen nicht mehr vorgesehen. Für den Trip ins Ahornland ist weiterhin das bestätigte ArriveCan Formular sowie die die Electronic Travel Authorization (eta) Pflicht.Die angekündigten Reise-Erleichterungen sind der Anfang umfassender Lockerungen der Reise-Regelungen, die phasenweise umgesetzt werden sollen. Der kanadische Gesundheitsminister Jean-Yves Duclos begründet die Anpassung der Einreiseregelungen mit der sich aktuell entspannenden Situation in Kanada: Der Höhepunkt der Omikron-Welle sei überschritten, die Impfquote im Land hoch und Schnelltests in ausreichender Anzahl vorhanden.Zur Pressemitteilung von Government Canada geht’s hier: https://www.canada.ca/en/public-health/news/2022/02/government-of-canada-lightens-border-measures-as-part-of-transition-of-the-pandemic-response.html Die aktuellen Einreisebestimmungen für Kanada finden sich unter: https://travel.gc.ca/travel-covid Zusätzlich zu den Einreisebestimmungen nach Kanada gelten in den einzelnen Provinzen und Territorien separate Regelungen für Reisende. Informationen dazu finden sich unter: https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/provinces Informationen und Zugang zu ArriveCan gibt’s hier: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html Zum Antrag für eta geht’s hier: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html