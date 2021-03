Global Peace Index: Kanada zählt zu den sichersten Ländern der Welt

Kanada punktete vor allem in den Kategorien politische Stabilität, interne Konflikte und Kriminalität. Zudem setzte sich das Ahornland durch exzellente Arbeitsmöglichkeiten, eine gute Gesundheitsversorgung und seine effektive Regierung von der Konkurrenz ab. Besonderes Lob gab es allerdings für die Kanadier selbst: Sie zählen zu den freundlichsten Menschen der ganzen Welt.Eine friedliche Umgebung und ein verlässliches Gesundheitssystem – das bietet nicht nur gute Lebensbedingungen für die Kanadier, sondern wird in naher Zukunft auch für Reisende eine größere Rolle spielen: „Wer bei der Auswahl seines Reiseziels auf Sicherheit setzt und Menschen begegnen möchte, die freundlich und zudem offen sind, Besuchern einen authentischen Einblick in ihr Leben zu gewähren, der trifft mit dem Ahornland eine gute Wahl“, betont Barbara Ackermann, Account Director von Destination Canada in Deutschland. “In Kanada können Reisende das friedliche Miteinander vieler verschiedener Kulturen und ihrer Besonderheiten erleben, unbesorgt durch einsame und abgelegene Landschaften fahren und unbekannte Abenteuer, Outdoor-Aktivitäten und wilden Tieren begegnen.”Die aktuellen Ergebnisse des Global Peace Index zeigen, dass die COVID-19 Pandemie weltweit für neue Spannungen und Unsicherheiten sorgt. Kanada zählt allerdings zu den zwei Regionen weltweit, die beim Thema Sicherheit ihr Ergebnis im Vergleich zu den Vorjahren verbessern konnten. Länder mit stabilen und sicheren Lebensbedingungen werden laut Studie schneller in der Lage sein, die Auswirkungen der Pandemie zu absorbieren.Der Global Peace Index wird vom Institute of Economics & Peace (IEP) erstellt und erschien in diesem Jahr zum 14. Mal. Die weltweit führende Studie zum Thema Friedlichkeit bewertet 163 unabhängige Staaten und Gebiete. Der aktuelle Bericht enthält die bislang umfassendste datengesteuerte Analyse zu Friedenstrends, ihrem wirtschaftlichen Wert und zur Entwicklung friedlicher Gesellschaften.