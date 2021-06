Die Geschichte lebendig halten, die Zukunft feiern

Das Elsipopgtog Mi'kmaq Cultural Center in New Brunswick lässt Besucher die Mi'kmaq-Kultur auf interaktive Weise kennenlernen. So ermöglichen die zwei spannenden Touren "Heritage Path Tour" und "Traditional Mi'kmaq Basket Making" authentische indigene Erlebnisse und Begegnungen. Die Stammesältesten verbringen einen Nachmittag mit Besuchern und teilen ihre Weisheiten sowie ihr kulturelles Wissen. Sie erzählen faszinierende Geschichten während eines Spaziergangs auf dem Heritage Path durch die Wälder und servieren traditionelles Essen. Wer noch tiefer eintauchen möchte in die Kultur und die Handwerkskunst der Mi’kmak, kann anschließend die Kunst des Korbflechtens erlernen. Zu weitere n Infos und Links geht's hier Die frühere Homfray Lodge in British Columbia erstrahlt in neuem Licht und wurde als Klahoose Wilderness Resort wiedereröffnet. Es ist ein Ort, der die traditionellen Werte der Klahoose widerspiegelt. Dieses erstklassige indigene Reiseziel bietet ein intimes Küstenerlebnis, bei dem die Gäste von der Schönheit des Klahoose-Territoriums, der einzigartigen Kultur ihrer Nation und der außergewöhnlichen Tierwelt überwältigt werden. Um authentische indigene Erlebnisse dreht sich auch alles im Wendake Hotel Musée Premières Nations in Québec City. Dort können Besucher auf eine ganz besondere Art in die indigene Kultur eintauchen. Das luxuriöse Hotel bietet phänomenale First Nations Fusionsküche sowie eins der besten First Nations Museen. Beide Unterkünfte werden von First Nations betrieben und sind somit ein wichtiger Bestandteil ihrer Lebensqualität. Zu weiteren Infos und Links geht's hier Geschichten der Ureinwohner hören, dem Herzschlag der Trommeln lauschen oder mit einem lokalen Wissenshüter der Ureinwohner zu Entdeckungstouren losziehen: Warrior Women in Jasper, Alberta bietet wirklich einzigartige, authentische und persönliche Erfahrungen, etwa beim wöchentlichen Fireside Chat, bei dem Trommel- und Gesangserlebnisse sowie die Legenden der Cree auf dem Programm stehen. Zudem werden interaktiven Pflanzenmedizin-Erlebnisse angeboten. Gemeinsam mit einer Wissenshüterin der Ureinwohner nehmen Besucher die Flora des Jasper Nationalparks unter die Lupe und lernen dabei nicht nur Heilpflanzen, sondern auch die Herstellung eines medizinischen Produkts kennen. Zu weiteren Infos und Links geht's hier Das Innu Volk aus Unamen Shipu, Québec, lebt immer noch sehr traditionell. Noch heute sprechen die Ältesten keine andere Sprache als ihre eigene, weder Französisch noch Englisch. Ein Besuch in Unamen Shipu ist ein völliges Eintauchen in eine andere Kultur, geprägt von Sprache, Lebens- und Denkweisen und reichem traditionellen Handwerk. Besucher können die Weite und Wildnis der Region zusammen mit den Innu Gastgebern das ganze Jahr über erleben. Ob beim Kanufahren zwischen zwei Wasserfällen hindurch, bei ATV-Touren oder Bootsausflügen, geboten werden eindrucksvolle indigene Erlebnisse aus den Bereichen Kultur, Abenteuer, Natur und Tierwelt. In der kälteren Jahreszeit lockt Unamen Shipu mit Lachfischen, Schneeschuhwandern, Fallenstellen sowie Schneemobilfahren. Zu weiteren Infos und Links geht's hier Leela Gilday, eine indigene Sängerin aus den Nortwest Territories, holte sich bei den Juno Awards 2021, die jährlich von der Canadian Academy of Recording Arts and Sciences an kanadische Musiker vergeben werden, den Titel in der Kategorie „Best Indigenous Artist“. Ausgezeichnet wurde sie für ihr Album North Star Calling, das sie selbst als ihr bisher verletzlichstes Album beschreibt. Die Platte ist voll von ihren Botschaften, positiv sowie angstmachend: Starke Verbindungen mit dem Land und die Schönheit und Anziehungskraft des Nordens sowie die Selbstmordrate in den indigenen Gemeinschaften, Rassismus und unendliches Leid. North Star Calling hat der Sängerin nicht nur den Juno Award sondern auch Canadian Folk Music Award eingebracht. Momentan arbeitet Leela Gilday mit anderen Kollegen an einer Platte, die komplett in der Sprache der Dene geschrieben ist. "Es war schon immer ein Traum von mir, ein ganzes Werk in Dene Ke zu schreiben", sagte sie. "Das war ein ziemlich emotionaler und unglaublicher Prozess, und ich freue mich darauf, diese Songs mit den Menschen zu teilen." Zu weiteren Infos und Links geht's hier YFN Arts ist eine Initiative, die von der in Whitehorse ansässigen Yukon First Nations Culture and Tourism Association angeboten wird. YFNCT ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Wachstum und der Förderung eines lebendigen und nachhaltigen Kunst-/Kultur- und Tourismussektors verschrieben hat. Sowohl im Geschäft in Whitehorse als auch im Onlineshop werden diverse handgemachte Schmuckstücke und Kunstwerke angeboten, darunter Schnitzereien, Schmuck, Gemälde und Kleidung wie gemütliche handgenähte und mit Perlen besetzte Mokassins der Nlaka'pumux-Künstlerin Lisa Dewhurst, die aus gegerbtem Elchfell, Biberfell, Saatgut, Glasperlen und Sehnengarn hergestellt werden. Zu weiteren Infos und Links geht's hier Powwows sind kraftvolle indigene Versammlungen, bei denen die Gemeinschaften und Generationen zusammenkommen, um ihre Traditionen zu ehren, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu schaffen und spirituelle Heilung zu praktizieren. Besucher spüren den Herzschlag der indigenen Kultur bei traditionellen Tänzen und Liedern und den Stolz der indigenen Tänzer, Trommler und Sänger, die die Kraft des Powwows verkörpern. Gäste sind immer willkommen, sollten aber respektieren, dass Powwows wichtige kulturelle Veranstaltungen sind, bei denen bestimmte Umgangsformen eingehalten werden müssen. Bekannte Powwows sind der Wendake International Powwow in Québec oder das Canadian Aboriginal Festival and Pow Wow in Toronto. Zu einer von Destination Indigenous erstellen Liste kanadischer Powwows findet sich hier , zu weiteren Infos und Links geht's hier Indigenous Walks bietet einen Spaziergang durch die Innenstadt von Ottawa, der die Metropole und ihre Historie aus der Sicht der Ureinwohner zeigt und Geschichte und Geschichten erzählt. Gemeinsam mit einem Guide erkunden Teilnehmer Sehenswürdigkeiten wie Denkmäler, Landschaften, Kunst und Architektur, die soziale, politische und kulturelle Themen zum Thema haben und auf beeindruckende Art und Weise die indigene Geschichte erlebbar machen. Die Touren eröffnen Besuchern Ottawas so eine ganz neue Perspektive auf die Stadt. Zu weiteren Infos und Links geht’s hier