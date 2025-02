Tim Arnold und Marius Mühlbauer sind das neue Küchenchef-Team im Europäischen Hof Heidelberg

Das privat geführte 5-Sterne-Superior Hotel Europäischer Hof Heidelberg hat ein neues Küchenchef-Team: Seit dem 1. Februar 2025 übernehmen Tim Arnold und Marius Mühlbauer gemeinsam die Leitung der Küche des Traditionshauses. Sie folgen auf Daniel Stelling, der das kulinarische Niveau des Hauses in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat. Die Familie von Kretschmann und das gesamte Team des Europäischen Hofs bedanken sich herzlich bei Daniel Stelling für sein großes Engagement, seine herausragende Arbeit und seine Leidenschaft für Kulinarik und wünschen ihm von Herzen alles Gute für seinen weiteren Weg.



Tim Arnold und Marius Mühlbauer waren im Europäischen Hof Heidelberg bisher als Souschefs tätig und haben in den vergangenen sechs Monaten das Küchenteam bereits äußerst erfolgreich geführt und eindrucksvoll bewiesen, dass sie für diese verantwortungsvolle Aufgabe bestens geeignet sind. Beide bringen umfangreiche Erfahrung aus der gehobenen Gastronomie mit und haben ihre Leidenschaft für kulinarische Exzellenz in zahlreichen Positionen unter Beweis gestellt.



Tim Arnold starte nach seiner Kochausbildung als Jungkoch im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant „Fritz‘s Frau Franzi“ unter der Führung von Sternekoch Benjamin Kriegel. Innerhalb weniger Jahre wurde Tim Arnold bereits mit 23 Jahren stellvertretenden Küchenchef. Ebenfalls als Stellvertretender Küchenchef wirkte er 2022 bei der Eröffnung des Restaurants „Pink Pepper“ maßgeblich mit, das bereits im 1. Jahr mit dem begehrten Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Anfang 2024 wechselte Tim Arnold als Souschef in den Europäischen Hof Heidelberg.



Marius Mühlbauer begann seinen Weg durch die Sterneküchen mit einer klassischen Kochausbildung im Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn. Nach deren Abschluss zog es ihn nach Stuttgart, wo er zunächst im Retsuarant „Der Zauberlehrling“ und anschließend im Restaurant „Wielandshöhe“ bei Vincent Klink seine Fertigkeiten als Chef de Partie weiter entwickeln konnte. Sein folgendes Engagement als Souschef im Althoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern beendete er, um sich an der Hotelfachschule Heidelberg weiterzubilden. Als prüfungsbester Küchenmeister und als Hotelbetriebswirt trat er 2024 im Europäischen Hof seine neue Stelle an.



Die Handschrift von Tim Arnold und Marius Mühlbauer ist bereits jetzt in der Küche des Europäischen Hofs spürbar: eine perfekte Balance aus klassischer Eleganz und moderner Kreativität, gepaart mit höchsten Qualitätsansprüchen. In ihrer neuen Position als Küchenchefs werden Tim Arnold und Marius Mühlbauer gemeinsam die Verantwortung für alle gastronomischen Outlets des Hauses tragen. Dazu gehören das Fine-Dining-Restaurant „Die Kurfürstenstube“, das „Sommerrestaurant“ sowie die „Europa Bar“. Zudem sind sie für den gesamten Bankettbereich verantwortlich.



„Wir freuen uns sehr darauf, die kulinarische Ausrichtung des Europäischen Hofs zu gestalten und dabei Bewährtes zu bewahren sowie neue Akzente zu setzen“, sagen Tim Arnold und Marius Mühlbauer einstimmig. „Unser Ziel ist es, unseren Gästen unvergessliche Genussmomente zu bereiten und die hohe Qualität unserer Küche weiterzuentwickeln. Das Ganze in einer kooperativen Führungskultur, welche die Stärken jedes einzelnen Teammitgliedes zur Geltung bringt“.



Dr. Caroline von Kretschmann, geschäftsführende Gesellschafterin des Europäischen Hofs und Vertreterin der vierten Generation des Familienunternehmens, betont: „Mit Tim Arnold und Marius Mühlbauer wissen wir unsere Küche in den besten Händen. Sie haben bereits bewiesen, dass sie mit großem Können, Kreativität und einem besonderen Teamgeist unsere gastronomische Philosophie weiterführen werden. Wir freuen uns auf die Zukunft mit ihnen an der Spitze unseres Küchenteams.“

