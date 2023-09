service@delifemall.com ist keine E-Mailadresse von delife.eu

Suchen Sie immer nach einem Impressum und klicken Sie dieses unbedingt auch an! Ist kein Impressum angegeben, können Sie sicher sein, dass es sich bei dem Shop um einen unseriösen Anbieter handelt.

In jedem seriösen Shop sind die AGB hinterlegt. Fehlen diese oder sind sie in einem gebrochenen Deutsch geschrieben, sollten Sie Einkäufe meiden.

Achten Sie auf Verbrauchersiegel im Shop! Klicken Sie diese auch immer an, um zu prüfen, ob ein Link hinterlegt ist, der zu der entsprechenden Seite führt. Tut er dies nicht oder ist kein Link hinterlegt, besser Finger weg.

Bietet der Shop ausschließlich als Zahlart die Vorkasse sollten Sie in jedem Fall stutzig werden.

Kommen Ihnen die Angebote unverschämt günstig vor oder gibt es von einem Shop ausschließlich übertrieben gute Bewertungen, gilt es hellhörig zu sein.

Googeln Sie die angegebene Service Adresse des Shops. Wird diese von außergewöhnlich vielen Shops verwendet, ist Vorsicht geboten.

„Seit einigen Wochen erreichen uns regelmäßig Menschen, die Smartwatches, Kleidung und ähnliches bei uns reklamieren oder stornieren möchten.”, erklärt Maximilian Kirchner, Geschäftsführer und CEO der DELIFE GmbH, “die Kunden haben alle in verschiedensten Shops mit ähnlichem Sortiment bestellt. Alle Shops weisen die E-Mailadresse service@delifemall.com aus, haben aber absolut nichts mit unserem Unternehmen zu tun! Für uns ist das natürlich zutiefst ärgerlich, aber besonders tun uns die Menschen leid, die von so einem perfiden Spiel getäuscht wurden. Deshalb kaufen Sie bitte niemals bei einem Shop, der mit der service@delifemall.com als Serviceadresse wirbt.”Zum Schutz von Kunden und Verbrauchern veröffentlicht DELIFE eine Liste dieser Shops, auf denen auf keinen Fall Einkäufe getätigt werden sollten:zazomall.com/rra-time.com/bioeya.com/ger.pidubuy.com/ger.peotime.com/tialloda.com/papaiimall.com/ger.guiguibuy.com/zzaimall.com/Jedoch verschwinden viele dieser Shops schnell wieder und neue kommen hinzu. Maximilian Kirchner rät: “Geben Sie die service@delifemall.com in die Google Suche ein. Alle Shops, die dort gelistet sind und nichts mit unserer DELIFE.eu und dem Marktsegment Möbel zu tun haben, sind in der Regel nicht seriös. Kaufen Sie dort nichts, denn die Ware ist in der Regel nicht hochwertig und Retouren und Reklamationen laufen ins Leere.”Wer nicht in die Falle tappen will, kann sich mit den folgenden Ratschlägen von DELIFE schützen:“Die Masche wird leider immer dreister”, meint Maximilian Kirchner, “Es ist deshalb nie verkehrt auch mal bei der Verbraucherzentrale Erkundigungen über einen Shop einzuholen. Ich kann nur noch einmal vor service@delifemall.com warnen. Zum Schutz unserer Kunden werden wir natürlich alle rechtlichen Schritte prüfen.”