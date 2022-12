Weihnachten mit DELIFE

„Natürlich sind gute Preise zu Weihnachten das A und O.“, erklärt Maximilian Kirchner, CEO der DELIFE GmbH, „deshalb haben wir selbstverständlich wieder tausende unserer besten Produkte reduziert. Aber wir wollen unseren Kunden noch mehr zum Fest geben, nämlich Sicherheit und ein entspanntes Kauferlebnis.“ Deshalb bietet der bekannte Möbelhersteller und Preisträger des SHOP USABILITY AWARD 2022 in der Kategorie Möbel seinen Kunden neben tollen Rabatten, eine Liefergarantie, ein verlängertes Rückgaberecht und jede Menge weiterer Aktionen für ein rundum gelungenes Weihnachtsfest.Jedes, der über 6.000 sofort lieferbaren Produkte wird pünktlich bis zum 24.12. unter den Weihnachtsbaum geliefert. Dies garantiert das Unternehmen für alle Bestellungen, die bis zum 20.12. bis 12 Uhr bestellt und freigegeben worden sind. Für all diese Bestellungen gilt außerdem ein verlängertes Rückgaberecht bis zum 6.1. „Wir wollen, dass unsere Kunden nicht im größten Weihnachtstrubel auch noch entscheiden müssen, ob ihnen unsere Möbel auch wirklich gefallen“, sagt Kirchner, „aus diesem Grund bieten wir ihnen einfach ein ganzes Stück mehr Zeit, um zu testen und auszuprobieren.“Neben vielen Weihnachtsideen bietet DELIFE allen Unentschlossenen schön gestaltete Gutscheine zum Download oder in einer exklusiven Geschenkbox. Für Inspirationen, Dekovorschläge und vieles mehr sorgt der DELIFE Adventskalender auf den Social Kanälen Facebook und Instagram. Dort kann in einem weihnachtlichen Gewinnspiel zusätzlich ein Einkaufsgutschein im Wert von 500 € gewonnen werden.Auch in diesem Jahr will DELIFE an Weihnachten etwas Gutes tun. In Zusammenarbeit mit edon bietet DELIFE allen Kunden beim Kauf eines Möbelstücks die Möglichkeit unkompliziert an eines vor drei ausgesuchten Hilfsprojekten zu spenden. Ob für das Elternhaus krebskranker Kinder in Essen, für Frauen und Kinder in der Ukraine oder für das Pflanzen von Bäumen in deutschen Wäldern – jede Spende wird bis zum 27.12. von DELIFE verdoppelt. „Diese Aktion ist uns jedes Jahr am wichtigsten.“, freut sich Kirchner, „und wir hoffen, dass wieder eine ganze Menge zusammenkommt.“Alle Infos zum Weihnachtsfest bei DELIFE auf: https://www.delife.eu/...