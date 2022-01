Stonegrace 2.0

„Die Möbelserie Stonegrace gehört mit Recht zu unseren beliebtesten Serien in unserem Sortiment“, freut Maximilian Kirchner, CEO und Geschäftsführer der DELIFE GmbH, „die Kombination aus lebendig warmem Akazienholz und kühlem Furnier aus echtem Stein ist einmalig und bringt beeindruckende Eleganz in jedes Zuhause. Unsere Kunden lieben diese Materialkombination und endlich können wir Ihnen noch mehr Möbelarten, -varianten und Designs von Stonegrace bieten, die wirklich in jeden Einrichtungsstil passen.“Konzentrierte sich die Massivholzserie zunächst auf wenige ausgewählte Side- und Lowboarddesigns, sind jetzt auch Highboards, Regale, Vitrinen und Couchtische im edlen Stonegrace Stil erhältlich. Außerdem wurde Angebot an verschiedenen Side- und Lowboardvarianten extrem vergrößert, damit jeder Kunde sein perfektes Stonegrace Möbelstück erwerben kann.„Wir möchten, dass Stonegrace perfekt in jede Wohnungseinrichtung passt, deshalb haben wir jetzt insgesamt vier verschiedene Designs, die sich perfekt in jedes Zuhause einfügen und ihm eine ganz besondere Note verleihen. Ob ganz natürlich mit geschwungener Baumkante, elegant geradlinig, im Passepartout Design oder mit aufwendigen Fräsungen an den Fronten – jedes Stonegrace Möbelstück ist einmalig und wird unsere Kunden mit Sicherheit begeistern“, ist sich Kirchner sicher, „und da wir nicht genug von Stonegrace bekommen können, haben wir noch viele weitere Pläne, um diese Serie immer noch ein bisschen besser und noch außergewöhnlicher zu machen.“Alle Infos zur Stonegrace Massivholzserie:Alle Stonegrace Modelle: