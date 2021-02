Neuer Werbespot von DELIFE

DELIFE GmbH

Die ganze Leidenschaft von DELIFE gilt dem Zuhause unserer Kunden! Denn DELIFE ist das Trend-Möbelhaus für alle im Internet. Ob zeitlose Möbelstücke aus Massivholz oder ganz neue Interpretationen von Formen und Farben edler Möbelklassiker - bereits seit 2008 teilt der DELIFE Online Shop mit über einer halben Million zufriedener Kunden seine Leidenschaft für alles Schöne und Einzigartige.

Durch schnellen und innerhalb Deutschlands sogar kostenlosen Versand, 12 sichere Zahlungsarten, 10 % bei Selbstabholung und einem engagierten und kundenfreundlichen Team von 100 Mitarbeitern macht DELIFE aus dem Kauf von Möbeln ein aufregend gutes Erlebnis. Den größten Teil unserer Produkte, egal ob Leuchten oder große Wohnlandschaften, haben wir in unserem 45.000 qm Lager immer vorrätig und sofort versandbereit. In unserem eigenen Fotostudio erschaffen wir jeden Tag stilvolle Wohninspirationen, die einzigartig auf dem deutschen Markt sind. Im 3.000 qm großen DELIFE Showroom in Ebersdorf bei Coburg bieten wir nicht nur Neuware, sondern auch außergewöhnliche Dekoobjekte und Ausstellungsstücke mit großen Preisrabatten und stärken damit zusätzlich die Attraktivität unseres Heimatstandortes.

Ob edle Möbelserien oder individuelle Einzelstücke –DELIFE Möbel überzeugen durch stilvolle Extravaganz und ausgezeichnete Qualität. In ganz Europa konnten wir Menschen mit unserem Wohnsinn für außergewöhnlichen Lifestyle und unserem Service überzeugen.

Create your kingdom - Denn wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden begeistert sind.